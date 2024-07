Ce pariu a făcut "eroul" Angliei, înainte să elimine Olanda de la EURO: "Mă jur pe viața mea!"

Victoria le-a asigurat englezilor un loc în finala turneului, unde vor întâlni Spania. Momentul decisiv al meciului a fost golul marcat de Ollie Watkins în minutul 90, care a calificat Anglia în finală.

La finalul celor 90 de minute, Ollie Watkins a dezvăluit pariul său inspirat care a prevestit victoria Angliei.

"Mă jur pe viața mea, pe viața copilului meu, i-am spus lui Cole Palmer: 'Intrăm astăzi și tu o să-mi pasezi pentru gol'", a declarat Watkins, citat de Fabrizio Romano.

Este demn de menționat și faptul că "golul salvator" a fost prima ocazie a atacantului lui Aston Villa la acest turneu final.

✨???????????????????????????? Ollie Watkins: “I swear on my life, my kid’s life, I said to Cole Palmer: we’re coming on today and you’re gonna set me up”.

27 goals and 13 assists for Aston Villa this season, his first chance at the Euros and… he scored. pic.twitter.com/VMlRVJdqfn