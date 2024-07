Anglia s-a calificat în sferturile de finală, după ce a trecut la Slovacia, după reprizele de prelungire, în faza optimilor de finală.

Vicecampioana europeană a evitat în ultimul moment eliminarea, după două sclipiri într-un meci modest. Ivan Schranz (25) a deschis scorul pentru slovaci, dar Jude Bellingham a egalat in extremis (90+5) şi a trimis meciul în prelungiri, unde Harry Kane (91) a semnat golul victoriei.

Deşi a avut o posesie covârşitoare, selecţionata ''Three Lions'' a trimis primul şut pe poartă abia în minutele adiţionale ale meciului. Echipa antrenată de Gareth Southgate a arătat o lipsă acută de mobilitate şi inspiraţie, atât la construcţie, cât şi la finalizare.



Cu câteva minute înainte de reușita lui Jude Bellingham, mai mulți fani britanici au fost filmați când plecau de pe stadion, reușita egalizatoare fiind reușită când deja erau în afara arenei.

"Cine a marcat?" a fost reacția suporterilor, care nu au mai putut reveni în tribune, odată ce au ieșit.

'Back here we go!'????England fans MISSED Bellingham's goal after leaving the stadium as they were certain of the team's loss???????????????????????????????? pic.twitter.com/A4IFCGTeVh