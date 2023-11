Ce a scris UEFA după Moldova - Albania 1-1

Moldova a obținut un rezultat de egalitate cu Albania vineri seară, scor 1-1. Albanezii s-au calificat, astfel, matematic la EURO 2024, în timp ce moldovenii își joacă șansa luni cu Cehia, de la ora 21:45.

Polonia - Cehia 1-1 a avantajat Moldova. Polonezii lui Robert Lewandowski nu mai au nicio șansă pentru calificare din preliminarii, având în vedere că au jucat deja toate meciurile, iar în ultima rundă vor sta.

După Moldova - Albania 1-1, UEFA a evidențiat pe rețelele social media că basarabenii se vor duela cu Cehia pentr un loc la EURO 2024.

„Cehia se va confrunta cu Moldova luni pentru un loc!”, au scris cei de la UEFA EURO 2024 pe Twitter/X.

Czechia will go head-to-head with Moldova for a finals spot on Monday ????????#EURO2024 pic.twitter.com/co4dm8mXv7