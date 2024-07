de DAN CHILOM

Am mers din nou să ne cumpărăm tricoul galben al naționalei, pentru că cele vechi se uzaseră, rămăseseră mici sau nici nu mai știam pe unde le-am aruncat, fiindcă trecuseră ani de când nu ne mai îmbrăcasem cu ele.

Am uitat pur și simplu să ne bucurăm pentru o victorie a naționalei la un turneu final. Generația asta ne-a readus în conștiință ideea de bucurie fotbalistică. A fost întâi victoria minunată cu Ucraina de la München, apoi meciul bun cu Belgia în care am contat, chiar dacă am fost învinși, egalul muncit cu Slovacia și înfrângerea cu Olanda.

Călăul de serviciu și ceva ciudat. Generația de Suflet, punct și de la capăt

Despre toate cele trei meciuri din grupă s-a scris mult, s-a discutat, analizat, felicitat. A rămas să discutăm despre meciul cu Olanda, iar timp o să tot avem.

O înfrângere categorică a naționalei noastre care a fost net depășită de batavi la toate capitolele. Dar... există, ca întotdeauna, un dar.

Dacă în debutul partidei ni se oferă un penalty la faultul colosal făcut de Dumfries, călăul de serviciu ieri, asupra lui Hagi, căruia i-a spart capul cu cotul? Nici măcar nu s-a analizat faza în camera VAR. Ciudat. Se putea face 1-0 pentru noi, iar lucrurile luau cu totul altă turnură.

Dacă Dumfries ar fi primit cartonaș galben la cotul asupra lui Hagi, dar și încă un galben la intrarea grosolană asupra lui Mogoș?

Dacă la faza din repriza a doua, atunci când Mihăilă scăpase singur și a fost întors pentru un joc periculos hilar la Alibec, atacantul nostru ar fi fost lăsat să termine faza și ulterior să se verifice VAR-ul? Dacă înscriam?

Și să nu uităm ca imediat a venit greșeala noastră colectivă în apărare, și golul secund al olandezilor.

Momente judecate împotriva noastră

Nu caut scuze, dar sunt realități, sunt momente, care poate ar fi schimbat cursul partidei. Au fost judecate împotriva noastră, din păcate. Am rămas cu impresia că încă suntem mici, că ne-am cam depășit condiția și că ar trebui să mergem acasă.

Nu vreau să contest în vreun fel superioritatea olandezilor, am spus de la început asta, care prin Gakpo, Depay, Simons, Malen, Ake sau Van Dijk, ne-au pus de multe ori la respect, dar să nu uităm că am fost dezavantajați în niște momente importante.

Una peste alta, jocul de aseară a arătat diferența clară dintre o națională plină de valori individuale, și o națională care a jucat mai mult cu sufletul. Trebuie să acceptăm că ăsta este nivelul jucătorilor noștri la momentul actual, și că ei s-au autodepășit atât în calificări, cât și la Campionatul European.

Ce urmează?

Ne dorim o dinamică în creștere a acestei generații, pentru care o calificare la Mondial, ar fi ceva extraordinar. Sigur, nu ne va fi ușor, echipele adverse vor fi puse în gardă de potențialul naționalei noastre actuale, dar cu încrederea căpătată în calificări și în meciurile de la Euro, putem spera și la participarea la Mondialul de pe continentul american. Ce frumos ar fi!

Să nu cumva să uităm de suportul oferit de zecile de mii de fani români care au fost prezenți în Germania, sau de sutele de mii de fani din țară. Au fost fantastici!

Au demonstrat din nou, după mult timp, că România este o țară care trăiește pentru fotbal.

Mulțumim, tricolori! Hai România!