Naționala a depășit faza grupelor după ce a învins-o pe Ucraina cu 3-0, a pierdut cu Belgia 0-2 și a remizat cu Slovacia 1-1. Selecționata lui Edward Iordănescu i-a scos din nou în stradă pe români în timpul acestui EURO, care se vede la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO și a pus România din nou pe harta europeană.

Mircea Lucescu, după eliminarea României de la EURO 2024: ”Ei au fost extraordinari”

Mircea Lucescu, ultima dată antrenor la Dinamo Kiev în Ucraina, a ținut să puncteze că publicul din Germania, care a susținut naționala, a fost extraordinar și că fotbalul românesc are acum o altă imagine la nivel european.

”A fost o aventură care a luat sfârșit. Ar trebui să eliminăm acest meci din analiza noastră, pentru că trebuie să știm de unde am plecat și unde am ajuns. Am plecat dintr-un moment foarte delicat al fotbalului nostru, unde nu mai obțineam rezultate. Publicul a fost extraordinar și merită toate aprecierile noastre și băieții ar trebui să le mulțumească cum am văzut că au și făcut-o.

Este imposibil să treci peste niște momente. În viață nu poți să treci oricum, trebuie să câștigi permanent experiență. Ca stare generală, acest campionat este un câștig. Fotbalul a scos România în Europa și a dat o altă imagine, total diferită de ce încercau unii să arate. E un lucru important.

Ceea ce au făcut ei până acum a fost important. De acum trebuie să luăm acest turneu ca o bază, toată lumea să considere că acesta a fost un exemplu. Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că pot fi competitivi la cel mai înalt nivel.

Băieții noștri au făcut un salt înainte, acest lucru trebuie să îl menținem. Noi aici am pierdut, la prima nereușită am căzut mental. Asta e lipsă de experiență, dar asta o să vină cu timpul”, a spus Mircea Lucescu.

România - Olanda 0-3

Tricolorii au început în forță confruntarea de la Munchen, dar olandezii au fost mai eficienți. Cody Gakpo a deschis scorul în minutul 20, după ce l-a ridiculizat pe Andrei Rațiu și l-a învins pe Florin Niță cu un șut la colțul scurt.

În actul secund, jucătorul de la Liverpool l-a mai pus la punct o dată pe Florin Niță, dar reușita a fost invalidată de VAR, din cauza unei poziții de ofsaid.

Spre final, olandezii au turat motoarele și au marcat de două ori în 10 minute. Malen majorat diferența în minutul 83, după o acțiune pe cont propriu a lui Cody Gakpo, ca același Malen să închidă tabela de marcaj la 3-0, în 90+3.