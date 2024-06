Selecționata lui Edward Iordănescu a debutat cu dreptul la EURO: a învins-o cu 3-0 pe Ucraina. Ulterior, a urmat o înfrângere cu Belgia, 0-2, dar tricolorii nu s-au pierdut cu firea și au scos un punct cu slovacii, care i-a trimis în optimi. Acolo vor da peste reprezentativa Olandei, formată din jucători precum Virgil van Dijk, Nathan Ake, Memphis Depay sau Xavi Simmons.

Basarab Panduru, impresionat profund de un internațional român de la EURO 2024: ”Mulți sunt sub el”

După meci, Basarab Panduru, fost internațional român, l-a remarcat pe fundașul lateral Andrei Rațiu, care a alergat cât doi și care a acoperit toată suprafața de teren. Nici șuturile nu i-au lipsit acestuia.

Panduru consideră că Rațiu trebuie să-și găsească neapărat o echipă la care să bifeze minute în teren. La Rayo Vallecano a strălucit în acest sezon într-un meci cu Real Madrid, când presa spaniolă scria că l-a anihilat pe Vinicius, starul grupării ”blanco”. Dar, după aceea, a revenit pe bancă.

”Rațiu mi s-a părut că e un jucător care trebuie să joace! Nu știu la ce echipă, dar trebuie să prindă o echipă de Serie A. Am văzut o grămadă de fundași laterali care sunt sub Rațiu. Nu înțeleg de ce el nu joacă. El e fotbalist care nu joacă în prima ligă. Ok, am înțeles.

Nu-i nicio problemă. Concurentul e mai bun decât mine? Plec în altă parte. Nu am cum să nu joc într-o echipă de cinci fundași. Mi se pare că e un om care are o tehnică peste cea de fundași”, a spus Panduru la televiziunea Prima Sport.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI: Horațiu Moldovan (Atlético de Madrid), Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Burcă (Al-Okhdood), Radu Drăguşin (Tottenham), Vasile Mogoş (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (Palermo), Bogdan Racovițan (Rakow), Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Pafos)

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Konyaspor), Ianis Hagi (Alavés), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Empoli), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Şut (FCSB)

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Florinel Coman (FCSB), Denis Drăguş (Gaziantep), Dennis Man (Parma), Valentin Mihăilă (Parma), George Puşcaş (Bari)