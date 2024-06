Belgia - România, meciul zilei la EURO 2024 (Pro TV și VOYO, de la 22:00). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom 

de Dan Chilom

Meciul zilei, meciul lunii, și probabil și meciul anului! Cu siguranță, pentru toată suflarea fotbalistică din România, acesta este cel mai așteptat meci din ultimii ani. L-am putea numi: “Fiii lui Dracula” versus “Diavolii roșii”. Meciul care ar putea să ne mențină pe prima poziție în clasamentul grupei E. Belgia vine rănită și dornică de răzbunare după înfrângerea neașteptată din primul joc contra Slovaciei, scor 0-1. România are un moral excelent după victoria categorică din primul meci cu Ucraina, scor 3-0.

Pentru România, victoria cu Ucraina ( 3-0) este a două la un campionat european, după cea împotriva Angliei din anul 2000, scor 3-2.

România conduce cu 3-2 la meciurile directe naționala Belgiei.

Belgia ocupă poziția a 3-a in clasamentul FIFA, în timp ce România se află pe poziția 47.

Belgia este favorita caselor de pariuri cu o cotă de 1.47. România are 6.50 la victorie. Egalul este cotat cu 4.50.

Belgia - România | Echipe probabile

⚽️ Thomas Meunier este incert pentru meciul de diseară.

Posibili marcatori:

Romelu Lukaku - cotă 1.85

Denis Drăguș - cotă 5.50

Kevin de Bruyne - cotă 3.40

Denis Man - cotă 6.00

Cel mai pariat scor - 2:0 , cotă 6.50.

Kevin de Bruyne are cele mai mari șanse de a fi “Man of the match”.

Domenico Tedesco nu l-a întâlnit niciodată pe Edi Iordănescu.

Meciul se va juca la Koln pe RheinEnergieStadion, 40.000 locuri.

Partida va fi condusă de Szymon Marciniak din Polonia, arbitru care arată în medie 4.32 cartonașe galbene per meci, și 0.21 roșii.

Sugestia Sport.ro: X pauză sau final.