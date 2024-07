Mikel Merino a înscris printr-o lovitură de cap în minutul 119 al meciului și a distrus astfel speranțele Germaniei și a asigurat calificarea Spaniei în semifinale.

Bucuria spaniolilor a fost de înțeles, dar Merino a luat un moment pentru a recrea celebrarea consacrată a tatălui său la colțul terenului, într-un gest care a avut loc în același stadion acum 33 de ani.

Tatăl lui Merino, Angel, juca pentru Osasuna când a sărbătorit un gol în același mod la Stuttgart Arena în 1991.

