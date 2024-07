Anchetat de UEFA după ce a sărbătorit printr-un simbol interzis, Merih Demiral și-a explicat gestul

Ambele goluri ale turcilor au fost marcate de Merih Demiral, însă acesta nu a putut savura pe deplin victoria echipei sale, deoarece a ajuns să fie anchetat de UEFA, deoarece la al doilea gol a fost surprins făcând un gest interzis.

Merih Demiral a sărbătorit cel de-al doilea gol cu ​​"salutul lupului", un simbol al grupării turcești ultranaționaliste și de extremă dreapta Grey Wolves (lupii gri, tr.).

Demiral: "Sunt mândru că sunt turc"

Fotbalistul turc legitimat la Al-Ahli s-a apărat după meci, susținând că nu a vrut decât să-și arate dragostea față de țara sa, punctând că a făcut acest gest după ce i-a văzut pe mai mulți fani din tribune că fac acest lucru.

"Felul în care am sărbătorit are legătură cu identitatea mea turcească. De aceea am făcut acest gest. Am văzut oameni pe stadion care au făcut acest gest. Nu există niciun mesaj ascuns. Suntem toți turci. Sunt mândru că sunt turc și de asta am făcut acel gest", a spus Merih Demiral.

Leidenschaftliches Spiel von Österreich und Türkei. So sehr ich mich über den Sieg der Türkei freue, kann ich dazu nicht schweigen: Der Torschütze beider Tore für die Türkei zeigt den Gruß der rechtsextremen Grauen Wölfe auf dem Platz. Wird es da eine Sperre geben @UEFAcom_de? pic.twitter.com/rTNoLliGKs — Eren Güvercin (@erenguevercin) July 2, 2024

Dacă nu va fi suspendat de UEFA, fundașul tur se va afla din nou pe teren, sâmbătă, în sferturile de finală ale Campionatului European când va întâlni naționala Olandei.

