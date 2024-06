Analiza făcută de slovacul din Liga 1 care s-a accidentat înainte de EURO și a ratat turneul final: "Avem o grupă grea"

Luni urmează să intre în scenă și naționala României, care face parte din Grupa E, alături de Belgia, Ucraina și Scoția.

Jakub Hromada (28 de ani), slovacul din Liga 1 care s-a accidentat la meciul dintre FCSB și Rapid din etapa a cincea a play-off-ului Superligii și a ratat Euro, a analizat grupa României.

"Pentru moment, recuperea merge foarte bine. Am deja o lună după operaţie şi cred că urmez bine programul dat de către medic, alături de fizioterapeutul meu, Urmez protocolul şi pentru mine arată foarte bine. A fost un şoc pentru mine, fiindcă s-a întâmplat în meciul cu FCSB, pe Arena Naţională. Ştiam deja că mi-a sărit umărul, fiindcă era osul ieşit.

Sunt un pic ghinionist, fiindcă, dacă nu era această accidentare, poate aş fi putut să fiu acolo în Germania cu naţionala, dar se întâmplă. Sunt un pic trist, fiindcă la ultimul EURO am jucat cu naţionala şi ştiu cât de frumos este.

Înainte nu am avut o perioadă bună, fiindcă nu mai jucam la Slavia şi mi-am pierdut locul la naţională, iar selecţionerul nu m-a mai chemat la acţiunile din acest an. Din păcate, atunci când am început să joc la Rapid şi aveam mari şanse de a prinde lotul pentru EURO, am avut această accidentare.

Da, am o mulţime de prieteni acolo. Am jucat cu toţi la echipa naţională, mai ales la ultimul EURO şi am să le fiu cel mai mare suporter. Avem o grupă grea. Avem România în grupă, aşa că o să fie o fază a grupelor grea.

Cu siguranţă cea mai bună echipă, nu doar pe hârtie, o să fie Belgia. Cred că vor câştiga grupa, dar totul este deschis. Ucraina, Slovacia şi România se vor lupta pentru locul al doilea. Acum că sunt în România, sunt un fan şi al României şi sper ca atât Slovacia, cât şi România să treacă de faza grupelor", a spus Jakub Hromada, potrivit Orangesport.

Programul României la Euro

17 iunie, ora 16:00: România - Ucraina (Munchen)

22 iunie, ora 22:00: Belgia - România (Koln)

26 iunie, ora 19:00: Slovacia - România (Frankfurt).

Campionatul European din Germania 2024 se va disputa în perioada 14 iunie - 14 iulie și va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai importante faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.