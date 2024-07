Mihai Stoica îl contrazice pe Gigi Becali după anunțul patronului de la FCSB: "Niciodată!"

Marius Ștefănescu (25 de ani), cumpărat de FCSB în această vară, de la Sepsi, pentru 1.310.000 de euro - conform declarațiilor lui Gigi Becali - a debutat cu gol la campioana României, în Supercupa câștigată contra celor de la Corvinul Hunedoara, 3-0.

Mihai Stoica: "Niciodată nu o să iei 10 milioane pentru Ștefănescu. Nici cu 5 milioane nu cred că se pune problema"

Gigi Becali s-a declarat întântat de prestația lui Marius Ștefănescu din primul meci oficial și i-a stabilit deja și prețul extremei: 10 milioane de euro.

În aceeași zi, Mihai Stoica a exprimat o opinie diferită. Managerul general de la FCSB nu crede că este posibil ca un jucător de vârsta lui Ștefănescu - va împlini 26 de ani în august - poate fi vândut în schimbul unei astfel de sume.

"Marius Ștefănescu are o calitate formidabilă. El face lucrurile pe care trebuie să le facă. Nu caută soluții fantastice. El tot timpul paseză unde vede. Chestia asta am remarcat-o de când era la Sepsi. Nu vreau să fac pe deșteptul, dar de când a apărut și l-am văzut prima dată jucând fundaș stânga, mereu mi-am dorit ca jucătorul ăsta să vină. Mereu am avut discuții, dar tot timpul a fost după ce semnase.

Eu chiar am insistat la Gigi să plătească o sumă foarte mare. E o sumă foarte mare pentru un jucător de 26 de ani. Nu sunt foarte mari perspective să-l vinzi cu sume mari, cum încearcă Gigi să vândă și i-a vândut pe Stanciu sau Man. Niciodată nu o să iei în jur de 10 milioane. În momentul în care dai 1,3 milioane, te gândești că îl vinzi cu 5 milioane cel puțin. Nu cred că se pune problema, dar e un jucător care ne ajută și cred că ne va ajuta foarte mult", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Gigi Becali: "Ștefănescu l-a depășit pe Coman, iar fără 10 milioane nu se va mișca de la noi"

Gigi Becali s-a declarat și el încântat de evoluția lui Ștefănescu, punctând faptul că mijlocașul ofensiv din banda dreaptă l-a întrecut deja pe Florinel Coman ca valoare.

"El nu va pleca sub 10 milioane, nu se va mişca de la noi. El l-a depăşit pe Coman acum. Coman driblează mai mult şi dă la poartă. Ştefănescu dă gol, nu trage la poartă.

Rar sunt marii jucători care fac asta. Rafinamentul ăsta la gol nici la marii jucători nu vezi. Nu am avut jucător ca el. M-a încântat", a spus Gigi Becali, la Fanatik.