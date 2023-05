„Ei sunt cei mai afectați!” Ioan Ovidiu Sabău, trist după înfrângerea din Cupă! Cine a refuzat să execute loviturile de departajare 

Ardelenii aveau șansa de a câștiga al doilea trofeu din istoria clubului după mai bine de 65 de ani, însă au ratat la loviturile de departajare prin Fernandes, Gomes și Martic. Partida a fost una echilibrată, fără gol marcat în timpul regulamentar, însă cu multe ocazii la ambele porți.

U Cluj a încheiat play-out-ul pe a patra poziție în clasament, având 33 de puncte, cu unul mai puțin decât Petrolul și FC Voluntari și cu trei în minus față de liderul din play-out, FC U Craiova. Deși „șepcile roșii” au avut probleme o bună parte din sezon, Ioan Ovidiu Sabău a reușit să redreseze situația și să evite zona retrogradării.

Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău despre trofeul pierdut

Antrenorul a vorbit la finalul partidei ce s-a desfășurat pe Stadionul Municipal din Sibiu, mulțumit de prestația jucătorilor săi, dar supărat din cauza trofeului ratat. Sabău a ținut să le mulțumească fanilor pentru atmosfera spectaculoasă pe care au făcut-o și a dezvăluit și că doi dintre jucătorii săi au refuzat să execute loviturile de departajare.

„Am reușit să îi blocăm foarte bine, chiar să și jucăm și să ne creăm ocazii, să dominăm. Îmi pare rău pentru ce înseamnă pentru acești oameni minunați care au venit să ne susțină, îmi dau seama ce e în sufletul lor, și-au dorit și mă gândesc cu.

Am sperat mult că vom reuși să câștigăm, am simțit că e momentul nostru pentru cum am continuat în joc. Am simțit că putem câștiga finala, i-am văzut motivați, și-au dorit foarte mult, am avut motivația de care era nevoie la un joc important, am fost echilibrați în tot ce am făcut, nici ambiție mare, nici încărcătură. Am arătat bine ca joc, păcat, e o finală, se uită, rămâne trofeu.

Îl felicit pe Cristiano Bergodi pentru că a reușit să câștige Cupa. I-am îmbărbătat pe toți, sigur că cei care au ratat poate sunt cei mai afectați, am încercat să îi încurajez, cred că suporterii noștri pot fi mândri de ei. Aici e și cum se simt ei, noi am executat loviturile de la 11 metri, avem jucători care bat foarte bine la antrenament, intervine oboseala, întrebi. A fost Simion care a refuzat, el s-a simțit foarte obosit, bătea bine, în prima fază Martic, era foarte obosit, dar a revenit, a zis că bate și el. Îmi dau seama cât de apăsați și supărați sunt.

Urmează vacanța, am nevoie de 2-3 zile să mă liniștesc, a fost o mare încărcătură ce a însemnat îndeplinirea obiectivelor, primul obiectiv și câștigarea finalei. E prea devreme să vorbesc de ce se va întâmpla, am nevoie de câteva zile, sunt și eu afectat de ce s-a întâmplat astăzi”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la final.