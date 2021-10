Speranțe pentru Dinamo! Mircea Rednic a anunțat trei transferuri noi înainte de duelul din Cupa României

Mircea Rednic a început al cincilea mandat la Dinamo, iar în cele trei meciuri conduse de pe banca tahnică, „câinii” nu au izbutit să obțină nicio victorie. Au bifat două remize, 2-2 cu UTA, și 1-1 cu Rapid și o înfrângere, 1-2 cu Gaz Metan Mediaș.

Încă de când a sosis în Ștefan cel Mare, Rednic a precizat că dorește întăriri pentru a putea salva clubul de la retrogradare. Iar înainte duelului cu FC Argeș, din optimile Cupei României, antrenorul a dezvăluit că transferurile a trei noi jucători sunt rezolvate.

Rednic: „Aduc jucători în fucție de ce are echipa nevoie”

„Am protejat trei jucători pentru că au jucat multe meciuri, inclusiv Deian Sorescu. Am zis că e momentul şi pentru el şi pentru Ivanovski şi Iliev. Cupa e un obiectiv important pentru mine, iar cei care vor intra azi sunt sigur că vor face toate eforturile ca să ne calificăm.

Aduc jucători în funcţie de ce are echipa nevoie. Mâine, va semna jucătorul grec care a jucat în Belgia, care e mijlocaş stânga, fundaş stânga. A făcut vizita medicală, testul fizic, chiar e foarte ok. Tot mâine va veni un mijlocaş central şi mâine noapte va veni atacantul pe care îl aşteptăm de atât timp. E mai greu ţinând cont de bugetul pe care îl am la dispoziţie, dar am susţinerea conducerii. Am reuşit într-un timp foarte scurt să creez concurenţă şi să stimulez jucătorii. I-am reprimit în lot şi pe Nica şi pe Ţîră în lot, mea culpa. Vrea ca jucătorii să se simtă respectaţi”, a declarat Mircea Rednic înainte meciului cu FC Argeș.