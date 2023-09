Cele două cluburi s-au înfruntat în prima etapă a grupelor Cupei României. CFR Cluj a învins categoric și se va întoarce în Gruia cu toate cele trei puncte obținute.

Reacția celor de la Alexandria, după 1-3 cu CFR Cluj

După meci, antrenorul Alexandriei, Alin Pânzaru, a subliniat că fotbaliștii săi au avut o replică bună, după ce ardelenii au deschis scorul încă din al treilea minut al partidei.

De asemenea, tehnicianul a precizat că golul lui Karlo Muhar din minutul 42 a făcut diferența

„Am oferit o replică curajoasă. Am avut multe momente bune de joc. Păcat de începuturile de repriză, nici nu ne-am așezat bine pe teren și am fost taxați.Era normal, am întâlnit o echipă bună, chiar dacă au jucat cu garnitura a doua. Sunt jucători de calitate la CFR, am încercat să le facem față. CFR a deținut controlul partidei după golul 3. Și golul 2 cred că ne-a clătinat puțin. Era un fond de joc bun, aveam ascendentul moral de la golul egalizator.

A fost o execuție de calitate care a făcut diferența (n.r. golul lui Karlo Muhar din minutul 42). Suntem o echipă tânără, avem potențial. Sper săavem aceeași abordare și ardoare în meciurile de campionat, pentru că avem nevoie de puncte să ieșim din zona 'roșie'. (n.r. cum vor fi jocurile cu FC Botoșani și CSA Steaua din Cupa României) Vor fi jocuri tratate la fel de serios. Avem vizibilitate prin acest format și oferim publicului local adversari de calitate.

Noi, la rândul nostru, suntem văzuți de o țară întreagă. Copiii se pot face plăcuți și căutați, pentru că dacă au evoluții bune se vor interesa cluburile din eșaloanele superioare de ei. În momentul actual, situația din clasament este una complicată. Obiectivul este menținerea în liga secundă”, a spus antrenorul după meci.

Alexandria - CFR Cluj 1-3

Răzvan Fica a deschis scorul pentru ardeleni în minutul trei al partidei. Mihai Stancu a restabilit egalitatea, ulterior, în minutul 35, în urma unei lovituri de la 11 metri, dar Karlo Muhar a readus-o pe CFR în avantaj în minutul 42.

În repriza secundă, Mario Camora a dus scorul la 3-1 în minutul 46. Tabela de marcaj a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar CFR a obținut victoria.