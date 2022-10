Mirel Rădoi, după victoria din Cupa României: „Ar fi o lipsă de respect” La ce s-a referit antrenorul

Mirel Rădoi a fost categoric după meci și a evidențiat faptul că după mult timp, echipa sa nu a încasat gol. Totodată, antrenorul Universității Craiova a vorbit despre Baba Alhassan, optarul de la Hermannstadt.

„Sunt mulțumit de victorie, este prima partidă după mult timp în care nu primim gol. Am suferit la posesie, dar am premeditat acest lucru. Am pregătit partida ca Hermannstadt-ul să nu joace mingea între linii. Am încercat oarecum să direcționăm posesia către fundașii centrali.

(n.r. despre Baba Alhassan) N-aș putea face aprecieri despre un jucător care e sub contract cu altă echipă, încerc cât mai mult să mă rezum la jucătorii de la echipa noastră. Într-adevăr e un jucător bun, dar prefer să mă opresc aici, pentru că dacă aș continua ar fi o lipsă de respect față de Hermannstadt, jucător și Măldă.

E puțin ciudat (n.r. formatul Cupei României), dar dacă așa s-a stabilit să fie formatul, o să jucăm așa”, a evidențiat Mirel Rădoi după meci.

Pentru olteni urmează meciul cu UTA Arad din Superligă, programat duminică, 23 octombrie, de la ora 18:15. De cealaltă parte, sibienii vor face deplasarea în Bănie pentru meciul cu FCU Craiova de sâmbătă, 22 octombrie, ora 21:45.