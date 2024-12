Joi, UTA Arad a remizat pe terenul celor de la Unirea Ungheni (Liga 2, locul 16), scor 1-1. Formația din prima ligă a deschis scorul în minutul 16 prin argentinianul Agustin Vuletich, însă gazdele au restabilit egalitatea pe final grație reușitei lui Szilard Magyari (82').

Mircea Rednic, după Unirea Ungheni - UTA Arad 1-1: "Trebuie să ne fie rușine tuturor, în frunte cu mine"



După 1-1 cu Poli Iași și 1-1 cu Unirea Ungheni, UTA Arad are doar două puncte în grupa C din Cupa României, iar în ultima rundă va înfrunta Farul Constanța, acasă. Pe primele două poziții, cele care asigură calificarea, sunt Poli Iași și FC Hermannstadt, ambele cu 4 puncte.



La finalul meciului din Cupa României, Mircea Rednic a avut un discurs dur la adresa jucătorilor. Antrenorul celor de la UTA a acuzat atitudinea elevilor săi și faptul că "au fost pe vârfuri".



"Rușinos! Trebuie să ne fie rușine tuturor, în frunte cu mine. N-au înțeles mesajul meu după meciul cu U Cluj. Sunt jucători aici care mai mult vorbesc, iar când li se oferă șansa să demonstreze nu o fac. Sunt foarte supărat pe unii dintre ei. Suntem filosofi, suntem profesori, vorbim mult în afara terenului, pretenții foarte mari, nemulțumiri, dar când trebuie să facem diferența nu o facem.



Asta e, n-avem ce să facem. Mai avem un singur meci și ne jucăm până la capăt șansele. Dar cu atitudinea ca în meciul de azi, iar dacă crezi că simpla prezența rezolvă meciul... la UTA nu e de joacă! La UTA nu trecem doar ca să fim și noi la o echipă. Toți au venit aici datorită mie, dar dacă ăsta e respectul lor față de clubul UTA, față de competiție și față de mine, se înșală amarnic. E o lipsă de respect totală! Dacă nu faci diferența contra unei echipe din Liga 2 și nu ești pe ei măcar din punct de vedere tehnic... ok, terenul e greu, dar diferența a fost făcută de atitudine, de lipsa de agresivitate. Am fost pe vârfuri, depășiți la toate duelurile și am luat un gol cum l-am luat", a spus Mircea Rednic.