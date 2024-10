Goalkeeper-ul evoluează acum pentru formația de Liga 3, Agricola Borcea. Echipa călărășeană a primit vizita Petrolului, iar meciul s-a transformat într-o adevărată sărbătoare fotbalistică pentru comunitatea locală.



Victor Râmniceanu: "Mi-au plăcut sarmalele"



Cu toate că "Lupii galbeni" s-au impus cu un clar 3-0, grație unei duble semnate de Sergiu Hanca și unui gol al lui Irobiso, spectacolul a fost completat de declarațiile lui Râmniceanu, care și-a cucerit publicul cu sinceritatea arătată și cu un discurs fără menajamente.



„Nu mă mai țin picioarele, dar am vrut să joc aici pentru fanii noștri. Să aduci o echipă de Liga 1 la Borcea, e nebunia primarului! Am încă dorința să joc, dar nu mai am ambiția de a evolua la un nivel înalt. Decât să păcălesc fotbalul, am preferat să las locul altora”, a spus Râmniceanu după meci.



Autodeclarat amator de sarmale și de „papa bună,” fostul portar al echipelor Viitorul, Concordia Chiajna și Sepsi nu și-a ascuns kilogramele în plus și a recunoscut că de-a lungul carierei sale a evoluat mereu cu câteva kilograme peste greutatea optimă.



Deși fizic resimte din plin trecerea anilor, goalkeeperul a arătat că ambiția și dragostea pentru fotbal sunt intacte.



Râmniceanu a dus meciul la capăt, în ciuda unei întinderi musculare suferite la antrenament, și a reușit să se ridice la nivelul unui eveniment transmis la televizor, unde a mărturisit că îi era dor să mai apară.



"Aşa am fost tot timpul, mi-a plăcut «papa», sarmalele. Şi când jucam la nivel înalt aveam 2-3 kilograme în plus. Nu mi-e ruşine de asta, m-am îngrăşat, asta e, şi gras aşa mi-am făcut treaba.



Am întindere la picior de ieri de la antrenament. Era păcat să nu joc într-un asemenea meci, împotriva unei echipe bune. A fost un meci frumos, televizat, mi-era dor să mai apar şi eu la televizor. Nu ne-am făcut de râs în seara asta, sper să jucăm şi cu FCSB aici. Primarul plăteşte salariile la zi, salarii foarte bune pentru Liga 3.

Dacă vor să vină alţi jucători atunci să aducă şi ei un cozonac, o pâinică, să mănânc şi eu”, a continuat portarul.



În cariera sa, Victor Râmniceanu a avut un parcurs impresionant în prima ligă, dar visul său de a juca pentru FCSB nu s-a concretizat, chiar dacă, după cum povestea Gigi Becali în 2018, jucătorul l-a contactat direct și l-a asigurat: „Nea Gigi, transferă-mă la Steaua, că te fac campion.”