Gust dulce-acrișor pentru Ovidiu Burcă după remiza cu FC U Craiova: "Am luat un gol stupid, dar văd progres"

Dinamo a deschis scorul în minutul 18, prin Costin Amzăr, însă FC U Craiova a restabilit egalitatea în minutul 66, prin Yassine Bahassa, din penalty.

Ovidiu Burcă, după Dinamo - FC U Craiova 1-1

Ovidiu Burcă este mulțumit de progresul arătat de Dinamo în meciul cu FC U Craiova, însă nu și de modul în care echipa sa a încasat golul - mai multe greșeli în defensivă care s-au soldat cu un penalty transformat de olteni.

"Am luat un gol stupid. Concluzia e că jocul nostru este în creștere. Rezultatul e foarte important pentru un antrenor, dar n upot să nu evidențiez progresul, chiar dacă azi am chimbat destu de mult echipa. Am avut ocazii, am fost echipa cu inițiativa. M-au mulțumit lucrurile, mai puțin când nu am fost foarte agresivi pe faza defensivă.

Am avut reacție. Am avut câteva ocazii, dar încă nu avem claritate ultimii metri de teren. Trebuie să fim mai liniștiți. Probabil îi apasă și pe ei că n-am câștigat de mult, dar trebuie să fim liniștiți, să avem un joc pozițional mai bun.

Faza cu Gurău? A intervenit VAR-ul, dar a fost un meci bun, plăcut pentru spectatori, cu multe ocazii. Nu am câștigat și lumea nu a plecat pe deplin mulțumită.

Eu cred că echipa s-a prezentat destul de bine. D-aia am și făcut și niște rotații. Ne dorim jucători proaspeți la Galați și cred că ne putem prezenta pe două fronturi. Va fi diferit cu Oțelul, dar va fi tot un public incadescent, cu un antrenor ambițios. Ei au câștigat la Craiova în ultima etapă. Avem o perioadă scurtă să-i analizăm, dar nu e un adversar nou, îl știm pe Dorinel", a spus Ovidiu Burcă.

În grupa C din Cupa României se află Oțelul Galați, FC U Craiova, Dinamo, FCSB, FC Bihor și SCM Zalău.

Dinamo, cu un punct după prima etapă, va mai înfrunta în Cupa României formațiile FC Bihor și Oțelul Galați.