Cătălin Cîrjan (22 de ani), titular incontestabil la Dinamo în sezonul precedent, a fost lăsat în afara lotului pentru Campionatul European de tineret. Daniel Pancu și-a motivat decizia spunând că mijlocașul ”nu este compatibil cu stilul său”.



Ciprian Marica, fostul internațional, crede că mijlocașul de la Dinamo ar fi adus un plus în jocul echipei naționale de tineret la EURO U21.



Ciprian Marica: ”Acolo a existat un conflict”



„Cîrjan, într-adevăr, ar fi adus un plus. Are finețe, are ultima pasă. E un jucător care a demonstrat la Dinamo că are calitate. Problema asta apărute cu Pancu e puțin cusută cu ață albă, din câte înțeleg.



Acolo a existat un conflict între Cîrjan și domnul Stoichiță, care este conducător la FRF de mulți ani, chiar și între tatăl lui Cîrjan și domnul Stoichiță. Mai vechi.



Întrebarea se pune: a contat lucrul acesta? Din lume fotbalului, se zvonește că ar fi contat această problemă. Știi foarte bine că domnul Stoichiță are un rol important acolo”, a spus Ciprian Marica, la PRO ARENA.



În ultimul sezon, Cătălin Cîrjan a bifat nu mai puțin de 47 de meciuri, 42 la echipa de club și 5 la naționala de tineret, fiind titular în cele mai multe dintre aceste partide.



În toate cele 39 de meciuri din Superligă, ”decarul” lui Dinamo a fost titular!