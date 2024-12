Farul Consnța a marcat prima, prin Eduard Radaslavescu (55), cu un şut de la 24 de metri, dar gazdele au egalat prin Cristian Neguţ (66). Sibienii au avut şi o bară, prin Antoni Ivanov (64).

În prima etapă din Grupa C, dobrogenii au remizat cu Sănătatea la Cluj (1-1), iar FC Hermannstadt a câştigat cu 2-1 la Unirea Ungheni.

Celelalte meciuri din această etapă vor avea loc joi, CS Unirea Ungheni 2018 - AFC UTA Arad (14:00) şi CS Sănătatea Servicii Publice - ACSM Politehnica Iaşi (14:00).

Reacția lui Gică Hagi după remiza cu FC Hermannstadt

Tehnicianul constănțenilor s-a arătat dezamăgit de atitudinea arătată de jucători în timpul partidei și a tras un semnal de alarmă.

"Din păcate am făcut un meci destul de slab, puțin, speram să putem să câștigăm, am avut o singură fază, am marcat, pe urmă am luat gol la fel de ușor. Nu-mi explic această atitudine, sper ca ei să-și schimbe lucrul acesta pentru că noi chiar avem nevoie.

Înainte când se juca mai vorbeam, acum e o grupă, trebuie să vrei să câștigi, să dai totul, să ai atitudine, să vrei să joci fotbal. Din păcate n-am înțeles prima repriză. Cred că a văzut toată lumea, nu eram supărat.

Eu mă agit, sunt un tip care sunt conectat, două ore sunt 100%, sunt exigent, îmi doresc să câștig și să joc fotbal. Cred că noi astăzi, în prima repriză cel puțin… e inexplicabil", a declarat Gică Hagi.