Florentin Petre consideră că rezultatul este unul ”mincinos” având în vedere cum s-au desfășurat ostilitățile pe Arena Națională.

Florentin Petre: ”La următoarele meciuri cu FCSB, Dinamo va arăta mult mai bine!”

Secundul lui Zeljko Kopic, suspendat pentru meciul cu FCSB, a mărturisit că, în opinia sa, dinamoviștii au fost urmăriți de ghinion, iar situația putea fi diferită, dacă alb-roșii restabileau egalitatea la 1-0.

Totuși, Florentin Petre a ținut să laude investițiile făcute la FCSB, însă a promis că Dinamo va arăta diferit la următoarele dueluri cu gruparea patronată de Gigi Becali.

”Este puțin dureros, cam mare scorul ținând cont de joc. La 1-0, am avut ocazia să înscriem, au scos-o de pe linia porții, cred că altfel era rezultatul dacă înscriam. Am protejat anumiți jucători, pentru că avem un program încărcat.

Am încercat să băgăm jucători mai proaspeți, care au jucat mai puțin. Determinare am avut, am avut momente bune de joc, cu posesie, cu agresivitate. Scorul e destul de mare față de jocul făcut în seara asta. Ultimele două goluri au fost din două șuturi deviate. Nici nu am avut noroc.

Au investit și au cheltuit zeci de milioane de euro să ajungă la acest nivel. Sunt campionii țării, au jucători de calitate, cu personalitate, care fac diferența. Au mai mulți jucători de aceeași calitate pe posturi, când scimbă, nu se simte diferența.

Jucătorii noștri trag zi de zi la antrenament să ajungem la nivelul la care să putem câștiga orice meci cu orice echipă. Acest rezultat a fost un accident, cu siguranță la următoarele meciuri cu FCSB, echipa va arăta mult mai bine decât astăzi”, a spus Florentin Petre la conferința de presă.