În partida disputată pe Cluj Arena, gazdele au deschis scorul în minutul 47, prin Denis Paul, însă Farul a reușit egalarea în minutul 85, când Alibec i-a pasat excelent lui Rivaldinho, care a înscris pentru 1-1.

Denis Paul, după Sănătatea Cluj - Farul Constanța 1-1: "Dacă pot să-i calc pe urme lui Denis Alibec? Absolut!"

Denis Paul, fundașul stânga în vârstă de 19 ani de la Sănătatea Cluj, a făcut schimb de tricouri cu Denis Alibec după meci. Tânărul jucător s-a arătat foarte entuziasmat la interviuri, transmițând că este convins că poate avea o carieră de succes.

"Sunt foarte entuziasmat. Mă bucur că am înscris contra unei echipe de Liga 1, care are aspirații către play-off sau poate chiar să câștige campionatul.



Mi-a făcut foarte mare plăcere să joc contra lui Denis Alibec. Îmi pare rău că a intrat atât de târziu. Aș fi vrut să-l am mai mult în teren, să am și un pic de contact cu el, dar mă bucur că am putut să fiu lângă el și să ne luptăm.



Este un rezultat bun. Acum e format de grupe, avem trei meciuri, am acumulat un punct și sperăm să câștigăm următoarele două jocuri. Da, e cel mai important meci pe care îl joc până acum la Sănătatea. Următorul va fi cu Poli Iași. Până voi marca goluri cu echipe mai bune, acesta este și cel mai special gol.



Îmi pare rău dacă l-am supărat pe Gică Hagi, dar ăsta e fotbalul. Mi-am făcut treaba și am reușit să scoatem egalul. Chiar dacă suntem echipă de liga a treia, le-am făcut față și am luat un punct.



Dacă pot să-i calc pe urme lui Denis Alibec? Absolut! Clar am aspirații mai mari decât Denis Alibec. Tind să mă uit către cei din Premier League și cred că pot ajunge la un nivel înalt", a spus Denis Paul.