Deși FCSB a fost favorită clară în cadrul partidei din grupa B a Cupei României, Agricola Borcea a dat o replică mai mult decât onorabilă, iar atmosfera de pe stadionul din Borcea a fost una de sărbătoare.



FCSB a condus cu 2-0 la pauză, grație golurilor lui Ștefănescu și Panțîru, însă Agricola a dat semne de revenire imediat după pauză. Burlacu a marcat în minutul 47, reducând din diferență și oferind speranțe echipei gazdă. În ciuda eforturilor lor, Borcea nu a reușit să egaleze, iar FCSB a obținut cele trei puncte.



Burlacu: "A venit Crăciunul mai devreme!"



Alexandru Burlacu, autorul golului pentru Agricola Borcea, a fost extrem de fericit după meci, chiar dacă echipa sa a pierdut. Acesta a scos în evidență importanța jocului pentru comunitatea locală, dar a remarcat și progresul echipei și efortul depus în a doua repriză.



"A venit Crăciunul mai devreme la Borcea! Am întâlnit campioana României, iar pentru noi, ca echipă din Liga a 3-a, a fost o mare bucurie. În prima repriză am început mai greu, dar a doua repriză a fost mult mai bună. Am avut ocazii, iar acest moment nu este doar o bucurie pentru mine, ci pentru toată lumea. Să aducem FCSB-ul aici este o realizare importantă pentru comunitatea noastră.



A fost cel mai important meci de când s-a înființat echipa Borcea. Nici măcar zilele orașului nu se compară cu această atmosferă. A fost o bucurie imensă! Suntem o familie unită și, vă dați seama, este extraordinar să întâlnești o echipă care are 10 puncte în Europa League. Este un motiv de mândrie și de bucurie pentru toată lumea.



Nu aveam nimic de pierdut. Știam ce adversar aveam în față și am încercat să nu primim prea multe goluri. Ne-am jucat șansa noastră, iar în a doua repriză ne-a reușit un joc mai bun. Ne bucurăm chiar dacă am pierdut", a spus Alexandru Burlacu, după meci.



Pentru formația din Borcea acum urmează o deplasare la Constanța, unde vor întâlni Medgidia în cadrul etapei #15 a Ligii a treia.



Cele două formații se vor întâlni duminică, 8 decembrie, de la ora 14:00, pe stadionul "Iftimie Ilisei".