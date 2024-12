După un 4-0 convingător în prima rundă contra rivalei Dinamo, FCSB s-a chinuit la Borcea contra formației de liga a treia, Agricola. Echipa lui Charalambous și Pintilii a condus cu 2-0 la pauză, după golurile lui Ștefănescu și Panțîru, însă gazdele au redus din handicap în minutul 47, prin Burlacu.

Elias Charalambous, după Agricola Borcea - FCSB 1-2: "Andrei Vlad nu s-a simțit foarte bine azi"



La Borcea, FCSB l-a avut în poartă pe Mihai Udrea, a treia variantă de goalkeeper, care n-a mai jucat din 2020 și s-a aflat la doar al doilea meci în tricoul bucureștenilor. Ștefan Târnovanu a fost odihnit, iar Andrei Vlad nici măcar nu a făcut deplasarea.



La finalul meciului, pe lângă concluziile trase, Elias Charalambous a explicat că Vlad nu s-a simțit bine în ziua jocului, motiv pentru care nu a făcut deplasarea.



"Cei din comună ne-au făcut să ne simțim foarte bine aici. E bine că am terminat meciul fără accidentări. Terenul a fost prost și am fost puțin îngrijorat că ne-ar putea afecta. Am luat punctele și mergem mai departe.



Sunt foarte fericit pentru jucătorii tineri, pentru Toma și ceilalți din repriza secundă. Îi vedem în fiecare zi la antrenament și știm că au calitate. Au demonstrat că au calitate. Vin din academie și cred că pot ajuta.



Andrei Vlad nu s-a simțit foarte bine azi, de aceea nu a fost cu noi.



Toate meciurile sunt foarte complicate. Trebuie să ne concentrăm la meciul de la Botoșani", a spus Elias Charalambous, după partida de la Borcea.



Andrei Vlad (25 de ani) se va despărți de FCSB peste câteva săptămâni. Portarului îi expiră contractul pe 31 decembrie, iar conducerea i-a adus deja un înlocuitor: cehul Lukas Zima, de la Petrolul.

FCSB, șanse mari să dea peste Rapid sau CFR Cluj în sferturile Cupei României



Până la urmă, FCSB s-a impus cu 2-1 și este pe primul loc în grupa B din Cupa României, cu 6 puncte, urmată de Metalul Buzău (4p). Șanse pentru calificare mai păstrează Petrolul și Universitatea Craiova, ambele cu 3 puncte.



În ultima rundă din grupe, programată în jurul datei de 18 decembrie, FCSB va avea nevoie de măcar un punct pe teren propriu contra celor de la Universitatea Craiova. Campioana României se poate califica și în cazul unui eșec, în funcție de celelalte rezultate din grupă.



Dacă va încheia pe una dintre primele două poziții, FCSB va da în sferturi peste o echipă din grupa A, cel mai probabil Rapid sau CFR Cluj, care ocupă acum locurile 1-2 și se vor înfrunta în ultima rundă.



Cum se face împerecherea pentru sferturile Cupei României:



sfert de finală 1: locul 1 Grupa A vs locul 2 Grupa B

sfert de finală 2: locul 1 Grupa C vs locul 2 Grupa D

sfert de finală 3: locul 1 Grupa D vs locul 2 Grupa C

sfert de finală 4: locul 1 Grupa B vs locul 2 Grupa A



Meciurile din sferturile de finală se vor juca în manșă unică, pe terenul câștigătoarei de grupă.