Marius Ştefănescu (12) şi Ionuţ Panţîru (41) au marcat golurile campionilor. Golul de onoare al formaţiei din Călăraşi a fost reuşit de Alexandru Burlacu (48), în debutul reprizei secunde.

Pentru FCSB este a doua victorie în grupă, după 4-0 cu Dinamo. Agricola a pierdut şi primul meci, 0-3 cu Petrolul Ploieşti.

Cum a ajuns Marius Ștefănescu în postura de căpitan la FCSB

După partida de la Borcea, Marius Ștefănescu a fost întrebat despre postura de a fi căpitan și cine a luat această hotărâre.

"E bine că am ieșit toți sănătoși. Antrenorul a decis să fiu căpitan, în vestiar. O atmosferă frumoasă, FCSB e iubită peste tot.

Ne-am adaptat foarte bine, am făcut ceea ce a trebuit, am venit și am câștigat cele trei puncte. A fost o suprafață grea.

Ne dorim să menținem acest ritm în toate cele trei competiții, victoriile aduc victorii", a declarat jucătorul, după meci.

FCSB, șanse mari să dea peste Rapid sau CFR Cluj în sferturile Cupei României



Până la urmă, FCSB s-a impus cu 2-1 și este pe primul loc în grupa B din Cupa României, cu 6 puncte, urmată de Metalul Buzău (4p). Șanse pentru calificare mai păstrează Petrolul și Universitatea Craiova, ambele cu 3 puncte.



În ultima rundă din grupe, programată în jurul datei de 18 decembrie, FCSB va avea nevoie de măcar un punct pe teren propriu contra celor de la Universitatea Craiova. Campioana României se poate califica și în cazul unui eșec, în funcție de celelalte rezultate din grupă.



Dacă va încheia pe una dintre primele două poziții, FCSB va da în sferturi peste o echipă din grupa A, cel mai probabil Rapid sau CFR Cluj, care ocupă acum locurile 1-2 și se vor înfrunta în ultima rundă.