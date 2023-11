Concluziile lui Andrea Mandorlini după remiza dintre „U” Cluj și CFR Cluj: „Discursul n-a fost dulce la pauză!”

În urma acestui rezultat, cele două echipe vor trebui să aștepte deznodământul din ultima etapă a grupelor pentru a vedea dacă vor obține calificarea în fazele eliminatorii.

„Am făcut o primă repriză foarte proastă. Multe erori tehnice, pase greșite, am suferit mult în prima repriză. În partea secundă am evoluat mult mai bine. Am avut două, trei ocazii pe care dacă le fructificat, am fi câștigat partida.

Dar a fost greu după ce am făcut cadou primele 50 de minute adversarului. Totuși, în partea a doua am arătat mai mult ca echipa care suntem noi cu adevărat.

Madorlini, discurs dur la vestiare

Dulce nu a fost discursul de la pauză, dar nici unul foarte dur. Le-am spus băieților, așa cum s-a întâmplat și în capionat, a doua repriză e o altă poveste. Apoi am schimbat cu unii fotbaliști care proaspeți din punct de vedere mental și cred că echipa a schimbat modul de exprimare

Mai sunt multe meciuri până la cel cu Rapid, dar bineînțeles că ne dorim să câștigăm și să ne calificăm în fazele eliminatorii”, a spus Andrea Mandorlini la finalul meciului.

Cele două echipe sunt la egalitate pe primele locuri, iar în ultima etapă CFR va juca în deplasare cu Rapid, iar „U” în deplasare cu FC Botoşani.