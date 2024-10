Tot cu Dinamo din postura de echipă gazdă, cele două echipe se vor întâlni pe Arena Națională pe 30 octombrie, de la ora 21:00, în primul meci din cadrul grupelor Cupei României.



Câte bilete s-au vândut la Dinamo - FCSB



”Câinii” au bifat un record de asistență la meciul cu FCSB din campionat (45.469 de spectatori), dar meciul din Cupa României nu se va ridica nici măcar la jumătate.



În ziua meciului dintre Dinamo și FCSB din Cupa României s-au vândut aproximativ 13.000 de bilete, scrie Radio Dinamo 1948, astfel că organizatorii se așteaptă să depășească pragul de 15.000 de spectatori prezenți.



Nici în sectorul rezervat fanilor campioanei nu ar fi fost o cerere foarte mare de bilete. FCSB are, până acum, aproximativ 1.000 de bilete vândute, mai notează sursa citată.



Zeljko Kopic: ”Am discutat puțin despre prelungirea contractului!”



Chiar dacă a refuzat să dea detalii de la negocieri, tehnicianul a recunoscut că a avut unele discuții cu cei din conducerea clubului alb-roșu.



”În primul rând, da, am văzut asta, nu îmi place să vorbesc despre asta. În al doilea rând, am spus că vom discuta în iunie-iulie, dar după aia nu am mai discutat până acum. Astăzi, am vorbit puțin cu Dan Gătăianțu și asta a fost.



Cred că vom vorbi mai târziu despre asta, dar din punctul meu de vedere nu e momentul să vorbim acum. Urmează un derby, apoi meciuri cu UTA și cu CFR”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.