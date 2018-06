Echipa REVELATIE de la Cupa Mondiala, suspectata de DOPAJ! Acuzatii INCREDIBILE: "E clar!" Reactia a venit imediat

Seful agentiei anti-drog din SUA face acuzatii incredibile.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 SUPERBATALIE PENTRU SUPERCUPA! CFR Cluj - Craiova, sambata, 14 iulie, 20:30, IN DIRECT la ProTV

Travis Tygart, omul care le-a declarat razboi rusilor si i-a interzis de la mai multe evenimente cum ar fi Jocurile Olimpice de iarna, lanseaza un atac direct la nationala de fotbal a Rusiei.

Rusia a defilat cu Arabia Saudita si Egipt si e calificata deja in optimi, cu 8 goluri marcate si doar unul primit. E revelatia turneului, desi inaintea turneului echipa parea ca nu are nicio sansa. Nationala lui Cherchesov avea 7 meciuri fara victorie si un joc slab. Totul s-a schimbat la Cupa Mondiala, iar asta atrage suspiciuni la nivel inalt. Mai ales ca rusii au alergat cei mai multi kilometri dintre toate echipele in cele 180 de minute disputate pana acum.

"Rusia nu trebuie sa gazduiasca Mondialul de fotbal, e clar ca ei incalca regulile. Sunt multi oameni frustrati din aceasta cauza. E prea tarziu sa mai facem ceva in privinta asta, dar trimitem un mesaj gresit sportivilor curati", a spus Travis Tygart.

"Jucatorii rusi ar trebui supusi unor teste de o mai mare acuratete. O crestere atat de brusca a prestatiilor acestora are nevoie de o monitorizare atenta, pentru a garanta publicului corectitudinea derularii competitiei", a mai spus el.

In decembrie 2016, un raport a prezentat peste 1000 de sportivi rusi au facut parte dintr-un program sponsorizat de stat de dopaj, inclusiv fotbalisti. Cateva luni mai tarziu, un om din cadrul sistemului a dezvaluit cum sportivii rusi aveau probele de urina manipulate la Jocurile Olimpice de iarna din 2014 pentru a nu fi testati pozitiv.

Tygart spune ca acum ca razboiul se duce pe mai multe fronturi. El a avertizat ca gruparea de hackeri Fancy Bears ar putea manipula probele de urina ale ale adversarilor Rusiei de la Cupa Mondiala.

"Acesti hackeri sunt condusi de guvernul Rusiei. Sunt sportivi care se tem pentru securitatea testelor lor. E un moment inspaimantator pentru sportivi", a acuzat el.

Rusii au negat orice acuzatie. Chiar medicul nationalei ruse a anuntat ca jucatorii au efectuat peste 300 de teste in ultimul an la FIFA, UEFA si agentia anti-drog din Rusia. "Noi am fost testati mai des decat englezii. Sunt gata sa pariez pe o sticla de lapte ca englezii nu au primit atatea teste", a spus Eduard Nezuglov.

FIFA a refuzat sa faca dezvaluiri despre testele anti-doping efectuate echipei Rusiei, la cererea ziarului Guardian. "Nu exista suficiente probe care sa duca la deschiderea unei anchete impotriva unui jucator sau a unei echipe", a anuntat forul mondial.

In raportul McLaren din 2016, 33 de fotbalisti rusi erau inclusi programul de dopaj sponsorizat de statul rus.