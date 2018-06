Asta e poveste de film! Portarul care i-a aparat penalty-ul lui Messi e regizor si vrut sa renunte de tot la fotbal la 20 de ani

Portarul Halldorsson a facut posibila minunea in meciul cu Argentina. Islanda a remizat cu nationala lui Messi, care a ratat un penalty la scorul de 1-1.

Islanda a reusit prima minune de la acest Mondial. Nationala care reprezinta cea mai mica tara prezenta vreodata la un campionat mondial a remizat cu Argentina, 1-1.

Portarul Halldorsson i-a aparat un penalty lui Leo Messi, in minutul 64.

Este doar al 3-lea penalty ratat de Argentina, in timpul jocului, in toata istoria Cupei Mondiale. Primul a fost in 1930, iar al doilea in 2002, cand Ariel Ortega a ratat cu Suedia, iar Argentina a fost eliminata in grupe.

Portarul e regizor de film

Cei mai multi jucatori din nationala Islandei au si alte meserii in afara fotbalului.

Halldorsson, omul care apara poarta Islandei, este regizor de meserie, si a vrut sa renunte de tot la fotbal pe cand avea 20 de ani.

O discutie cu tatal sau l-a convins sa continue, desi dezamagirea pe care tocmai o traise era foarte mare. Halldorsson fusese respins de o echipa din liga a 3-a islandeza.

Halldorsson a continuat fotbalul, dar in paralel s-a axat mult pe cealalta meserie, pentru care a urmat facultatea de film.

Halldorsson a regizat clipul care a reprezentat Islanda la Eurovision in 2012, iar in urma cu doi ani a facut un film cu povestea nationalei Islandei de la Euro 2016.

De asemenea, tot portarul Islandei a regizat si o reclama Coca Cola dedicata Mondialului din Rusia.





Goalkeeperul de 34 de ani joaca in prezent in prima liga din Danemarca, la Randers FC.