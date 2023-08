Vasile Miriuță a numit fotbalistul care l-a impresionat în seara europeană. "E un model, un exemplu!"

Miriuță consideră că mijlocașul de la FCSB, Damjan Djokovic (33 de ani), a avut o contribuție imensă în calificarea FCSB-ului în turul III preliminar din Conference League, după 1-0 în deplasare și 3-2 acasă, joi, cu ȚSKA 1948 Sofia.

Miriuță: "Djokovic e un model!"

"Damjan Djokovic e un exemplu, aleargă, dă pase bune, e un model. Eu nu-i văd ca echipă pe FCSB, n-au un bloc funcțional, le lipsesc automatismele, câștigă ca anul trecut datorită calităților individuale", a declarat Vasile Miriuță, la televiziunea Prima Sport.

FCSB a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile (trei în campionat și două în Europa), iar acum se pregătește pentru meciul cu CFR Cluj, programat duminică, pe stadionul din Ghencea.

Ce a declarat Djokovic

După ce s-a calificat în turul următor al UEFA Conference League, FCSB își va măsura forțele cu danezii de la FC Nordsjælland, o echipă cu un lot cotat la 32 de milioane de euro de site-urile de specialitate, la fel ca cel al vicecampioanei României.

„Ne-am făcut noi jocul greu. Am intrat noi în jocul lor, nu ne-am mai făcut noi jocul nostru. Dar am dovedit că avem caracter, că suntem bărbaţi, am revenit şi am câştigat. Noi trebuia să fim mai concentraţi. Trebuie să fie o lectie, pentru că trebuie să fim mai bine mental. Nu se poate aşa în Europa. Am avut emoţii că aş putea lua roşu, dar nu am fost agresiv, adversarul a fost şi el un actor bun, dar trebuie să fiu mai calm.

A fost un meci extrem de important pentru noi şi ne bucurăm că ne-am calificat mai departe, dar acum începe greul. Vine şi jocul cu CFR, un meci special pentru mine. Apoi jucăm cu o echipă din Danemarca, va fi dificil. Avem treabă de făcut! Imi pare rău pentru CFR că au fost eliminaţi. Dar noi avem cea mai talentată echipă din România şi trebuie să ştim să gestionăm jocul mai bine, mai ales în repriza secundă”, a declarat Damjan Djokovic.