”Eroul” FCSB-ului a spus lucrurilor pe nume: ”Nu se poate așa!”

Damjan Djokovic (33 de ani) a fost ”omul meciului” pentru FCSB. Croatul a contribuit decisiv la calificarea în faza următoare a competiției, după ce a marcat o ”dublă”.

Mai întâi, Djokovic a deschis scorul, iar apoi a restabilit egalitatea și a risipit emoțiile în tabăra vicecampioanei. Imediat după meci, mijlocașul transferat de la Al-Raed a tras primele concluzii.

Fostul campion al României cu CFR Cluj știe unde trebuie să mai lucreze elevii lui Elias Charalambous.

Damjan Djokovic: ”Am arătat că și noi suntem bărbați”

„Nu am jucat jocul nostru, dar ne-am refăcut, am arătat caracter și am întors scorul. Asta face parte din fotbal, dintr-un meci. Nu a fost bine din partea noastră, la 1-1 trebuia să fim mai concentrați. Bine că am întors scorul și mergem mai departe, dar trebuie să fie o lecție. În repriza a doua... nu se poate așa în Europa, trebuie să învățăm.

Am arătat că și noi suntem bărbați. Mă bucur pentru asta. În Europa, fiecare meci e decisiv. Acum începe greul, avem jocul cu CFR, un joc special pentru mine, după o să jucăm cu echipa din Danemarca, o să fie și mai dificil pentru noi deci avem treabă.

A fost eliminată? (n.r. - CFR Cluj) Îmi pare rău pentru ei. Am jucat și la Adana, e o echipă fantastică în Turcia. E foarte greu să joci împotriva lor. Pot să spun că avem cea mai talentată echipă din România, dar trebuie să știm să gestionăm jocul mai bine. Ca talent, se poate, dar trebuie să învățăm din meciurile care au fost și să arătăm că știm să jucăm și cu capul”, a spus Damjan Djokovic.

FCSB a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile (trei în campionat și două în Europa), iar acum se pregătește pentru meciul cu CFR Cluj, programat duminică, pe stadionul din Ghencea.

După ce s-a calificat în turul următor al UEFA Conference League, FCSB își va măsura forțele cu danezii de la FC Nordsjælland, o echipă cu un lot cotat la 32 de milioane de euro de site-urile de specialitate, la fel ca cel al vicecampioanei României.