Reacția lui Liviu Ciobotariu după victoria mare obținută de Sepsi în Bulgaria: "Calificarea nu este jucată!"

Sepsi a dominat partida din Bulgaria, a fost echipa care a pus mai multă presiune la poarta adversă și a marcat de două ori în repriza secundă. Mai întâi prin Nicolae Păun (68'), după o fază prelungită de atac, iar pe final prin Roland Varga (81), care a profitat de o ieșire greșită a portarului și a înscris spectaculos de la mare distanță.

Reacția lui Liviu Ciobotariu după victoria mare obținută de Sepsi în Bulgaria

Pe final, Sepsi a avut două bare, prin Damașcan (88) și Ninaj (89).

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, și-a felicitat jucătorii pentru prestația de la Sofia, consideră că echipa sa putea să mai înscrie, însă avertizează că soarta calificării nu a fost decisă.

De asemenea, tehnicianul s-a plâns de programul destul de încărcat din următoarea perioadă.

"A fost un joc greu pentru noi. Am întâlnit o echipă puternică, o echipă care a jucat pe teren propriu, cu suporteri care au făcut o atmosferă fantastică. Este clar că sunt mulțumit cu acest rezultat. Rezultatul ne dă posibilitatea să sperăm pentru meciul retur. Am avut momente foarte bune de joc, în special în a doua repriză. Mă bucură faptul că organizarea defensivă a funcționat foarte bine. Suntem la al patrulea meci oficial în care nu primim gol și este imporatant să menținem acest aspect. Eu zic că nu este jucată calificarea încă, pentru că adversarul e foarte puternic. Linia lor de atac este foarte puternică și ne-a pus în dificultate în mai multe rânduri, dar organizarea noastră defensivă a funcționat foarte bine. În prima repriză am avut 4-5 situații de a marca prin contraatacurile noastre, iar după ce am marcat golul am controlat jocul și puteam să mai marcăm. Este foarte important că jucătorii care au intrat pe parcurs au făcut diferența și nu este la primul meci. Chiar și la jocul trecut am avut o discuție cu jucătorii și le-am spus că cei care intră de pe margine trebuie să facă diferența.

Este clar că nu seamănă niciun joc cu altul. CSKA este o echipă cu calitate, care poate întoarce oricând un rezultat. Avem un avantaj de două goluri și clar că pornim favoriți, dar ei au o echipă puternică foarte solidă și trebuie să fim foarte atenți la retur, mai ales că meciul acesta va veni pentru noi la nici măcar 3 zile după meciul cu Dinamo. Va trebui să gestionez foarte bine situația. Noi jucăm luni, la 21:30, marți ajungem la Sfântu Gheorghe, iar joi, la ora 20:00, va trebui să jucăm returul. O să mă gândesc la strategie, dacă menajez jucători sau nu. Avem un lot echilibrat valoric, dar avem și probleme medicale. Ninaj a reintrat acum după 3 săptămâni, Rodriguz s-a accidentat cu FC U Craiovam, iar Debeljuh încă nu și-a revenit. Va fi o partidă dificilă pentru noi și trebuie să gestionez foarte bine acest moment.

Am citit și eu în presă că CSKA își va amâna etapa. Nu știu dacă și CSKA 1948 va face asta. E clar că ei au un avantaj. Noi ne dorim să mergem mai bine în campionat, dar reprezentând România ne dorim foarte mult să mergem și în turul următor. Timpul este foarte scurt, e comprimat și avem și o deplasare la București, dar voi încerca să găsesc o soluție", a spus Liviu Ciobotariu.

Returul dintre Sepsi și CSKA Sofia se joacă la Sfântu Gheorghe, joi, 3 august, de la ora 20:00. Câștigătoarea din acest duel se va califica în turul 3 preliminar Conference Lague și va înfrunta învingătoarea din duelul Torpedo Kutaisi - Aktobe (1-4, în tur).