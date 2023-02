Ilie Dumitrescu, reproșuri pentru prietenul Dan Petrescu: „Îl iei din Serie C și îl pui să joace cu Lazio?!”

CFR Cluj a pierdut meciul tur cu Lazio, 0-1, din șaisprezecimile de finală UEFA Conference League. Singurul gol serii a fost înscris de Ciro Immobile (32 ani), în minutul 45+4, la capătul unei acțiuni colective de excepție.

Chiar dacă a avut un om în plus încă din minutul 15, când Patric (29 ani) a văzut cartonașul roșu după o intrare asupra lui Ermal Krasniqi (24 ani), campiona României nu a reușit să obțină un rezultat pozitiv pe Olimpico, iar totul se joacă pe 23 februarie, de la 19:45, în direct pe PRO Arena și VOYO.

Ilie Dumitrescu nu a înțeles alegerea lui Dan Petrescu din echipa de start

Ilie Dumitrescu (54 ani) consideră că jucătorii ofensivi nu i-au adus un plus lui Dan Petrescu (55 ani). Vizatul fostului internațional român a fost Daniel Bîrligea (22 ani), atacantul adus anul trecut de la Teramo, din al treilea eșalon din Italia.

„Ne uităm la acei jucători care ar fi trebuit să aducă în plus. Yeaboah a fost activ, dar nicio sclipire. Pe Birligea îl iei din Serie C și-l pui să joace cu Lazio?! Sunt zone unde ai nevoie să vii cu un plus. A fost foarte simplu pentru cuplul de fundași centrali de la Lazio să respingă mingile.

Aș vrea să pot să remarc pe cineva... Dan Petrescu pregătește bine defensiva, dar faza de la gol i-a scăpat. A fost o fază senzațională. În campionatul nostru, vedem niște jucători cu un plus, cu o dezinvoltură, apoi vedem meciul acesta și vedem că e o diferență foarte, foarte mare între Liga 1 și cupele europene.

Îl iei ca o mare speranță pe Bîrligea, dar îl vezi aici. Pe cine poți transfera de la CFR Cluj după meciul acesta? Pe Scuffet? Pe Krasniqi? Ce a făcut? A avut acea fază și apoi a zis: 'Gata?!'. Așteptam ceva de la Petrila, Deac, de la cei din zonele laterale, dar nimic”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Fostul internațional român susține că i-a fost foarte greu să remarce un jucător clujean în duelul cu Lazio. Mai mult, Ilie Dumitrescu este de părere că CFR, chiar dacă a avut un om în plus încă din minutul 15, nu ar fi reușit să le pună probleme italienilor nici dacă meciul ar fi durat trei zie.

„Vreau să remarc un jucător, dar îmi e foarte greu să remarc pe cineva. Apărarea a stat bine, cu excepția acelei faze de la gol. Dar echipa a suferit atunci când echipa intra în posesie. Nu am văzut nici personalitate, nici relații de joc cu care să surprinzi adversarul. Jucam trei zile, putea să mai dureze meciul 40 de minute și tot nu am fi pus probleme la poarta italienilor”, a mai spus Ilie Dumitrescu.

Rezumat Lazio - CFR Cluj 1-0