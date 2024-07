Ilie Dumitrescu este convins după CFR Cluj - Neman: ”Au fost dezavantajați!” + Problemele găsite la echipa lui Dan Petrescu

Ilie Dumitrescu nu a fost impresionat de prestația celor de la CFR Cluj din meciul cu Neman Grodno.

Ilie Dumitrescu: ”CFR a fost dezavantajată clar!”

Fostul mare fotbalist consideră că CFR Cluj suferă foarte tare în ceea ce privește viteza de joc, iar, din acest motiv, Tachtsidis nu a reușit să găsească soluții.

De altfel, Ilie Dumitrescu a transmis că nici veteranul ardelenilor Ciprian Deac nu s-a ridicat la un nivel bun și nici Daniel Bîrligea nu a reușit să pună prea mult pericol la poarta adversă.

Ilie Dumitrescu consideră că echipa pregătită de Dan Petrescu a fost privată de un penalty. În minutul 71, Tachtsidis l-a găsit foarte bine pe Korenica. Belov a ieșit din poartă și a avut o intrare dură în fața lui Korenica, însă centralul nu a arătat spre punctul cu var deoarece asistentul a ridicat fanionul.

”Deși am avut o prezență bună în terenul adversarului, Neman a cedat deliberat terenul în anumite momente, spații reduse, CFR suferă la viteza de joc, foarte puțin între linii, toate mingile trec prin filtrul lui Tachtsidis, care de câte ori primește mingea, are nevoie de două-trei atingeri pentru că nu are soluție apropo de demarcarea în spațiul liber, în profunzime.

Singura acțiune foarte bună a fost atunci când Tachtsidis îl găsește foarte bine pe Korenica. CFR a fost dezavantajată clar la acea faza, 11 metri clar pentru CFR. Dar foarte puțin, lipsește ritm, lipsește viteza de joc, foarte puțin în partea dreaptă. Nici Deac, nici Nkololo nu au reușit să creeze dezechilibru. Bîrligea, în momentul în care adversarul se apără în ultimii 20 de metri, nu se simte foarte bine, este incomod cu spatele la poartă. A avut o singură ocazie”, a spus Ilie Dumitrescu la CFR Cluj.