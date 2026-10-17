Universitatea Craiova a debutat cu o remiză în faza principală din Conference League, pe "Ion Oblemenco", contra lui Getafe, scor 1-1. Assad Al-Hamlawi a deschis scorul, însă Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea pe final cu o execuție splendidă din afara careului.

Borja Mayoral a prezentat meciul lui Getafe din... Cracovia!

Dintre jucătorii prezenți în Bănie, unul dintre cele mai cunoscute nume a fost cel al lui Borja Mayoral (29 de ani). Fostul atacant de la Real Madrid, cu Champions League în palmares, a fost integralist pentru prima dată după o lungă pauză cauzată de o accidentare.

După meci, Mayoral a postat pe rețelele sociale câteva fotografii de la meci și a comis și o gafă. În loc de Craiova, spaniolul a scris orașul polonez Cracovia.

În secțiunea de comentarii, mai mulți români i-au atras atenția lui Mayoral în legătură cu eroarea comisă, însă postarea a rămas nemodificată.

"Dacă tu ai jucat în Cracovia, asta e pagina lui Borja Iglesias", s-a amuzat una dintre persoane în rubrica de comentarii. "Bine că ai venit cu echipa, că cine știe unde ajungeai dacă plecai singur", a fost o altă reacție.