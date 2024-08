Gabi Enache prefațează în presa din Kazahstan duelul Corvinul - Astana. Cum descrie echipa lui Florin Maxim

Corvinul Hunedoara - FC Astana se joacă în această seară, de la ora 21:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

Returul din Kazahstan este programat miercuri, 14 august, de la ora 17:00.

Gabi Enache prefațează în presa din Kazahstan duelul Corvinul - Astana

Gabriel Enache (33 de ani), fostul jucător de la Astra Giurgiu sau FCSB, care a jucat în Kazahstan la Kyzyl-Zhar și Zhetysu, a acordat un interviu în care a prefațat duelul dintre Corvinul și Astana.

Enache, liber de contract de un an, subliniază experiența mult mai bogată a celor de la Astana în competițiile europene, însă se așteaptă ca divizionara secundă din România să compenseze prin energia și dorința arătate în ultimul an.

"Corvinul este o echipă bună, care are spirit de luptă, o conducere excelentă și un antrenor care încearcă să obțină rezultate mari. Celor de la Corvinul cred că le lipsește experiența, însă compensează cu energia lor. Astana are jucători experimentați, iar nivelul echipei este mult, mult mai înalt. Totuși, sper că nu va pierde Corvinul", a spus Gabi Enache, pentru Sport Plus TV.

În ceea ce privește competiția internă în care Corvinul Hunedoara a rămas strict din cauza formei de organizare, Gabi Enache a spus: "Nivelul din liga a doua a României nu este unul extraordinar".

Ce îl deranjează pe antrenorul Florin Maxim înainte de Corvinul - Astana

Corvinul Hunedoara a fost eliminată din preliminariile Europa League de vicecampioana Croației, HNK Rijeka.

Croații s-au impus în dublă manșă scor 1-0, grație unui gol înscris pe teren propriu, în meciul retur, partidă în care Sergiu Buș a ratat un penalty, șutul său de la 11 metri ducându-se peste poartă.

În replică la comentariile fanilor hunedoreni, care s-au plâns că Florin Maxim nu și-ar fi asumat numele executantului penalty-ului, antrenorul care a câștigat alături de Corvinul singurul trofeu major din istoria de 103 de ani a clubului i-a rugat pe suporteri să susțină echipa și să lase atacurile personale la o parte, în aceste vremuri istorice pentru club. Maxim l-a apărat pe Buș, pe care îl susține ca jucător sută la sută.

„Înțeleg frustrarea, înțeleg că se putea mai mult, dar nu ne putea garanta nimeni nimic nici în momentul ratării penalty-ului. A fost doar acel val că Buș e parte din jucătorii nou-veniți, ca și cum nu ar fi fost al Corvinului.

Sau au mai fost voci că el și-ar fi dorit să înscrie pentru a pleca mai departe. E normal ca fiecare jucător să își dorească acest lucru. E atacant, cu asta se ocupă, trebuie să marcheze.

Sper să mă fi înțeles și suporterii noștri. Nu fac bine întregii echipe. Azi dăm într-un jucător, dar data viitoare poate să fie altul în locul lui.

Toți își dau cu părerea, dar nu e nimeni în poziția mea. Am de luat o decizie. Dacă marca Buș, totul era ok. A ratat. Cumva, și eu, și Buș suntem de vină.

Am mai văzut comentarii că trebuia să bată Neacșa, Bradu. Ei știu nominalizările de la penalty. Eu niciodată nu am nominalizat punctual cine să bată.Sunt mai mulți jucători înscriși pentru a executa penalty-ul. Acolo depinde de cum se simt ei”, a declarat Florin Maxim, la conferința de presă premergătoare meciului cu Astana.