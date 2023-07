Unicul gol al meciului a fost reușit de Florinel Coman, în minutul 28, după o acțiune construită de Andrei Cordea și Darius Olaru.

Florinel Coman, după CSKA 1948 Sofia - FCSB 0-1: "Foarte multe greșeli în atac și în apărare"

După meci, Florinel Coman a recunoscut că, în ciuda victoriei, FCSB a practicat un joc modest, iar echipa trebuie să arate o față diferită la partida retur, care se va disputa fără spectatori.

"O victorie în deplasare după un meci cu o echipă care acum a debutat în cupele europene. Suntem fericiți că am câștigat. Nu a fost un joc bun, dar, până la urmă, este bine că și atunci când jucăm prost câștigăm. Nu se compară cu anul trecut, când am pierdut cu Saburtalo în deplasare. Acum avem două victorii în campionat și o victorie în deplasare la debutul în Conference League.

Da, se poate spune și asta, că puteam să mai marcăm. Am avut oportunități, dar nu am mai marcat. E un rezultat fragil, dar în retur cred că vom arăta o altă față.

Mă bucur pentru această bornă. Sper să marchez în acest meci, dar mai presus de toate este echipa. Vom analiza ce am greșit, pentru că au fost foarte multe greșeli în atac și în apărare. Trebuie ca în retur să nu le dăm nicio șansă, pentru că jucăm acasă.

Aceasta e cea mai mare problemă, că la retur nu vom avea fanii cu noi. Aici au venit în număr mare, ne-au susținut, așa că le mulțumesc pe această cale. A fost o atmosferă de amical mai mult. E un stadion foarte mare, dar din păcate n-a fost lume la stadion.

Da, Omrani a fost la noi în vestiar. Am vorbit cu el, e ok, se simte bine. Îi vom ține pumnii. A fost un coleg foarte bun, așa că îi doresc baftă. Sper să joace, de asta are nevoie.

Este clar că Vlad Chiricheș nu mai are nevoie de nicio prezentare. Iubește acest club, și-a dorit să vină. Chiar avem nevoie de el. S-a antrenat cu noi săptămânile acestea, așa că ne va aduce un plus.

Ne adaptăm în funcție de adversar. Putem să jucăm și cu atacuri poziționale, și direct. Avem jucători de calitate care pot face oricând diferența. Avem trei meciuri, trei victorii și e clar că ne dă speranțe pentru meciul de sâmbătă", a spus Florinel Coman, după meciul din Bulgaria.

Returul dintre FCSB și CSKA 1948 Sofia se va juca la București, pe Arcul de Triumf, joi, 3 august, de la ora 21:30. Învingătoarea se califică în turul 3 și se va duela cu danezii de la Nordsjaelland.