Vicecampioana României nu a reușit să le pună probleme danezilor în primul meci din al treilea tur al preliminariilor UEFA Europa Conference League, astfel că returul este unul decisiv. FCSB a jucat și în superioritate numerică din minutul 59, când Nagalo a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben în urma unui fault asupra lui Octavian Popescu.

Damjan Djokovic: „Ne-a lipsit inspirația!”

Damjan Djokovic (33 ani) a fost titular în meciul de pe stadionul Steaua, iar în minutul 74 a fost schimbat cu Malcom Edjouma, după încă un meci în care a avut o prestație solidă. Mijlocașul a vorbit despre remiza de pe teren propriu și a avut cuvinte de laudă la adresa adversarilor. Croatul a precizat că meciul din Danemarca va fi unul dificil, însă s-a arătat încrezător în capacitatea vicecampioanei de a obține un rezultat bun.

„E prima dată în sezonul ăsta când nu câștigăm, dar ați văzut meciul și voi, a fost greu, au pasat bine ei. Nu am profitat bine de cartonașul roșu încasat de ei, dar au stat bine pe teren pe faza defensivă și o să fie o finală acolo.

Am încercat să pasăm mai repede, am făcut asta în startul reprizei secunde, am mers bine, dar după aia am fi putut urca puțin mai repede în față. Asta e, fiecare meci are istoria proprie, vedem cum va fi acolo.

M-a împins acolo, nu știu cum a arătat pe imagine, am pierdut balansul, poate era prea lejer, așa mi-a spus, asta e. Ei au meci în weekend, au avut niște accidentări, au avut cartonaș roșu, dar trebuie să ne pregătim tactic, să știm ce vrem.

Putem spune că ei sunt mai obișnuiți să joace pe teren sintetic, dar vom vedea acolo ce va fi. Noi suntem obișnuiți să avem noi mingea în posesie, dar ăsta este fotbalul european, mai trebuie să știi și să suferi. Am stat bine în teren, dar ne-a lipsit inspirația în ultimii 30 de metri.

Organizarea cred că a fost bună, dar nu poți străluci în fiecare meci, am venit după un meci intens cu CFR. E și o încărcătură mentală, dar acum avem o săptămână întreagă să pregătim meciul, sper să fie diferit”, a declarat Damjan Djokovic la final.

VIDEO - Rezumatul meciului FCSB - Nordsjaelland