Istvan Kovacs, pus la zid pentru prestația din meciul în care Messi a scris istorie: ”Ceva ce rar am văzut!”

Deja calificată în fazele eliminatorii, Argentina a avut un prim 11 mult schimbat față ce primele două meciuri de la turneul final.

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Leo Messi a început pe banca de rezerve, însă acest lucru nu l-a oprit să scrie în continuare istorie. Legendarul fotbalist și-a făcut apariția pe teren în minutul 60, la scorul de 2-1, când l-a înlocuit pe Lautaro Martinez. După doar 20 de minute, Messi a reușit să stabilească scorul final din lovitură liberă. Messi a devenit primul fotbalist din istorie care marchează în șapte meciuri la rând la Cupa Mondială.

Al doilea meci al lui Kovacs la Cupa Mondială nu a mai fost la fel de liniștit ca primul. Arbitrul român a fost criticat în presa internațională pentru prestația din Iordania - Argentina, iar faza care i s-a imputat cel mai tare a fost la penalty-ul acordat pentru argentinieni în prima repriză.

La un contact în careu între Nizar Al Rashdan și Marco Senesi, centralul din Carei nu a dictat penalty, însă a fost chemat la monitorul VAR, unde a revăzut faza și și-a schimbat decizia.

De altfel, Kovacs a fost pus la zid și pentru că a acordat lovitura liberă prin care Argentina a deschis scorul prin Giovanni Lo Celso. Concret, înainte să îl atingă pe Lo Celso, Mohannad Abu Taha a atins mingea.

”Apatia lui Kovacs din meciul de astăzi este ceva ce rar am văzut la o Cupă Mondială. Un arbitru care părea învins încă din minutul 0, nerăbdător să plece acasă încă de la primul fluier.

Chiar și într-un meci foarte ușor de arbitrat, a avut nevoie de intervenția VAR pentru a acorda penalty-ul din minutul 30. Până și anunțul făcut la stadion a sunat mai degrabă ca unul rostit la o casă funerară decât de un arbitru hotărât și autoritar.

La capitolul disciplinar, a luat deciziile corecte într-o confruntare lipsită de dificultăți, între două echipe cu o diferență evidentă de valoare. De asemenea, a judecat bine și fazele de fault din preajma careului care au precedat celelalte goluri.

Când Collina te sacrifică în fața colegilor tăi și îți oferă un meci deja decis, mai degrabă un amical decât o partidă de Cupă Mondială, înseamnă că turneul tău s-a încheiat. O mare dezamăgire pentru Kovacs, reflectată într-o prestație acceptabilă, dar departe de a fi una remarcabilă”, a scris ArbitroInternacional.