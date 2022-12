„Am unit țara pentru o lună!” Mesajul emoționant al lui Walid Regragui după ce Maroc a pierdut finala mică 

Marocanii au reprezentat marea surpriză a turneului, fiind prima țară africană care ajunge în semifinalele Campionatului Mondial. Jucătorii lui Walid Regragui nu au reușit să țină ritmul cu vicecampioana mondială en-titre, astfel că au cedat pe final, în uralele suporterilor care au mers să susțină naționala în Qatar.

Maroc a reușit să le elimine pe Belgia, Spania și Portugalia de la Campionatul Mondial, însă s-a văzut eliminată în semifinale de Franța, scor 0-2. La trei zile distanță de la semifinala cu campioana mondială en-titre, naționala marocană nu a reușit să prindă podiumul, însă se poate mândri cu poziția a patra în lume.

Declarație plină de fair-play a lui Walid Regragui

Selecționerul Marocului a vorbit la finalul partidei, admițând că echipa sa a rămas fără energie, iar Croația a meritat victoria.

„Ne-au lipsit acuratețea și prospețimea. Nu ne vom minți, fără să ne ascundem, am fost la finalul finalului. Am fost la nivelul maximum, astăzi ni s-a terminat combustibilul. Ne-au lipsit Romain Saiss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui, iar în timpul meciului i-am pierdut pe Jawad El Yamiq și Achraf Dari în benzi.

Executanții erau deja obosiți, am încercat să aducem prospețime cu tinerii jucători, au oferit ceea ce echipa avea nevoie, avem speranțe la viitor.

Ne-ar fi plăcut să încheiem pe podium, dar cred că Croația a meritat victoria în contextul experienței sale. Au gestionat meciul bine și nu au renunțat. A fost un meci bun, am văzut că nu am fost departe de ei, învățăm din asta”, a declarat Walid Regragui citat de RMC Sport.

Selecționerul Marocului privește spre viitor: „Ne întoarcem mai puternici!”

Numit în luna august, după plecarea lui Vahid Halilhodzic, Walid Regragui și-a arătat speranța în grupul pe care l-a creat și pe ce a arătat echipa sa la Mondial, în perspectiva viitorului.

„Suntem fericiți pentru că ne aflăm în primele patru cele mai bune echipe din lume. Progresăm, am oferit o imagine frumoasă, mai avem mult de lucrat. Suntem încântați în final, chiar dacă înfrângerea e dureroasă, dar cred că e meritată. Cel mai important lucru, pentru mine ca antrenor, dar cred că și pentru publicul marocan, este că echipa nu a renunțat.

Ne vom întoarce mai puternic. Ce îmi amintesc e că am unit țara noastră timp de o lună. Toată lumea a fost fericită”, a adăugat selecționerul.

Următorul turneu pentru naționala Marocului va fi Cupa Africii pe Națiuni, programată în ianuarie 2024.