FIFA oferă prime substanțiale pentru câștigătoarea Campionatului Mondial din Qatar! Nici celelalte naționale nu au fost neglijate

Campionatul Mondial din Qatar se apropie de final. Argentina și Croația se vor duela pe 13 decembrie, de la 21:00, în timp ce a doua semifinală le va avea ca protagoniste pe Franța și Maroc, pe 14 decembrie, de la 21:00, ambele partide LIVE TEXT pe www.sport.ro.

44 de milioane de dolari pentru campioana mondială

Marea finală va fi pe 18 decembrie, de la 17:00. Iar pentru turneul final din Qatar FIFA a pregătit premii în valoare de 440 de milioane de dolari. Cel mai mult va încasa echipa care va ridica trofeul, respectiv 42 de milioane de dolari. Vicecampioana mondială va primi 30 de milioane de dolari, iar locurile 3 și 4 vor fi premiate cu 27 de milioane de dolari și 25 de milioane de dolari.

Nici echipele care nu au ajuns în ultimele 4 naționale nu au fost neglijate. Sfertfinalistile vor fi remunerate cu 17 milioane de dolari, formațiile elimininate în optimi cu 13 milioane de dolari, ca grupările care au părăsit competiția din faza grupelor să primească 9 milioane de dolari.

Pepe a declanșat tirada după Maroc - Portugalia 1-0

Pepe (39 ani), fundașul Portugaliei, a atacat dur bragada de arbitri condusă de argentinianul Facundo Tello. Căpitanul Portugaliei a făcut trimiteri la faptul că Tello provine din Argentina, țara care a dat una dintre semifinaliste la Mondial, chiar selecționata cu care ar fi putut să se dueleze Portugalia, într-o eventuală finală.

„Este inacceptabil ca un arbitru argentinian să oficieze acest meci, după declarațiile lui Messi. Astăzi, vine un argentinian și fluieră. Nu s-a jucat nimic în repriza secundă și s-au acordat doar opt minute de prelungire. Am muncit foarte mult.

Au dat opt minute și nu s-a jucat nimic. În repriza secundă, ne-am dorit doar să jucăm. Suntem triști. Am avut calitatea de a câștiga Cupa Mondială, din păcate nu am reușit să facem asta. Nu am avut voie să jucăm în a doua repriză. Argentina va fi campioană

Marocanii au tras foarte mult de timp, arbitrul i-a spus portarului de două ori să repună mai repede. Noi am vrut să jucăm și sunt mândru de atitudinea pe care am avut-o.

Maroc a tras de timp pe toată durata meciului să ne oprească prin faulturi, iar arbitrul n-a dat nimic, nici măcar nu era atent la detalii. Cred că am avut penalty la Bruno Fernandes”, a spus Pepe la finalul meciului Maroc - Portugalia 1-0.