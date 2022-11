S-a întâmplat pentru prima dată în istoria Campionatului Mondial. Contraperformanța bifată în meciul Uruguay - Coreea de Sud

Sud-americanii au avut cele mai mari ocazii, două bare, în acest meci în care niciuna dintre echipe nu a tras vreun şut pe spaţiul porţii. Este prima partidă din istoria unui Campionat Mondial în care se înregistrează această contraperformanță.

Sud-coreenii au avut o şansă mare de a deschide scorul, însă Ui Jo Hwang (minutul 34) a reluat de la 10 metri, puţin peste poartă.

În finalul primei reprize, ''celeştii'' au avut o bară prin căpitanul Godin (minutul 43), care a trimis cu capul de la 8 m, după cornerul lui Valverde.

Repriza secundă nu a arătat diferit, chiar dacă sud-americanii au avut o posesie mai bună. Nunez (minutul 63) a fost blocat de portar în momentul centrării, Cavani nu a ajuns la şutul-centrare al lui Nunez (minutul 81), iar Valverde a trimis o torpilă de la 25 de metri în bara porţii adverse (minutul 89).

???? For the first time in history, a World Cup game ended with ZERO shots on target. #URU | #KOR | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/h5NVgLFJep