După meci, Leo Messi (35 de ani) a tras concluzii. A reușit un gol și un assist în meciul cu Olanda, dar sud-americanii au fost egalați în timpul regulamentar și au tremurat pentru calificare.

Decarul Argentinei vede partea bună după calificarea chinuită în semifinale și se gândește acum la meciul cu Croația, care va decide finalista.

Leo Messi: ”Va fi un meci foarte greu”

„Adevărul e că am suferit mult, am știut să suferim și am trecut mai departe. Argentina a demonstrat în fiecare meci că știe să joace cu aceeași intensitate, că vrea să fie protagonsită, am alergat foarte mult și suntem entuziasmați.

Croația a arătat că e o națională mare, a jucat de la egal la egal cu Brazilia, au dominat mijlocul terenului, ne cunoaștem foarte bine, va fi un meci foarte greu”, a spus Leo Messi, la finalul partidei.

După acest meci, Messi a ajuns la patru goluri și două assist-uri la Campionatul Mondial din Qatar. În topul golgheterilor, sud-americanul ocupă locul doi, la un gol distanță de liderul Kylian Mbappe.

Olanda - Argentina 2-2 (3-4 d.p.). Sud-americanii au ”tremurat” pentru calificare

Argentina a reușit să deschidă scorul în prima repriză prin Molina, din pasa lui Leo Messi. Același Messi a reușit să și înscrie din penalty, în partea secundă, iar calificarea părea ”tranșată” în favoarea sud-americanilor.

A ieșit la rampă Weghorst, care a înscris în minutul 83 cu o lovitură de cap și a dat lovitura în minutul 90+11. Meciul a fost decis la loviturile de departajare, unde Argentina a obținut calificare.

Sâmbătă se va decide al doilea meci din semifinalele Cupei Mondiale. Portugalia va evolua în compania Marocului, în timp ce Franța își va măsura forțele cu Anglia.