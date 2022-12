Piers Morgan și mesajul care a încins Twitter-ul după ce Lionel Messi a câștigat Cupa Mondială: „Dezbaterea este încheiată definitiv!” 

Campionatul Mondial din Qatar s-a încheiat spectaculos. Argentina a câștigat mult râvnitul trofeu, contra Franței, la loviturile de departajare, 4-2, după ce scorul a fost egal în cele 120 de minute, 3-3.

Cu acest succes, sud-americanii au pus capăt unei secete de 36 de ani. Ultima dată când Argentina s-a impus la Campionatul Mondial a fost în 1986, când Diego Armando Maradona conducea „pumele” spre al doilea titlu mondial din istorie. De data aceasta a fost rândul lui Lionel Messi (35 ani) să iasă la rampă, chiar la probabil ultimul său turneu final din carieră.

Cu o dublă în finală, Lionel Messi a ajuns la 7 goluri la acest Campionat Mondial, după ce în cele patru ediții la care participase adunase 6 reușite. Pe lângă goluri, superstarul lui PSG a încântat și cu prestațiile sale. Însă Piers Morgan (57 ani), jurnalistul care a realizat interviul în care Cristiano Ronaldo (37 ani) vorbește despre problemele lui Manchester United, nu a fost impresionat de evoluția lui Lionel Messi la Campionatul Mondial și mărturisește că îl consideră în continuare pe atacantul portughez cel mai bun fotbalist din istorie.

„Da, sunt de acord că acum dezbaterea este încheiată definitiv… Cristiano este cel mai bun”, a postat Piers Morgan pe contul oficial de Twitter.

