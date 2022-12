Revenit după accidentare, decarul lui PSG și al naționalei Braziliei a impresionat și a fost desemnat ”omul meciului”.

Neymar: ”Am petrecut acea noapte și încă o zi plângând”

La interviul de după partidă, Neymar a recunoscut că elevii lui Tite sunt cu gândul la marele trofeu și a vorbit și despre accidentarea care l-a făcut să rateze două dintre cele trei meciuri din grupă.

”Am fost foarte speriat, veneam după un sezon foarte bun. Am suferit mult, am petrecut acea noapte și încă o zi plângând. M-am rugat, totul a mers și a meritat efortul. Am stat până la 11 dimineață tratându-mă cu kinetoterapeutul în acea zi și în alte zile până la 5 sau 6 dimineața.

Cert este că e timpul să mergem mai departe. Visăm la titlu, asta e evident, dar trebuie să o luăm pas cu pas. Au mai rămas trei meciuri și suntem pregătiți și concentrați pe acest titlu”, a spus Neymar, potrivit uol.com.br.

Brazilia, calificată în sferturile Cupei Mondiale!

Brazilia a deschis scorul după doar șapte minute, prin Vinicius. Neymar a dus scorul la 2-0 în minutul 13, după un penalty acordat cu ajutorul arbitrajului video.

În minutul 29, Richarlison și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, după o fază superbă, iar Paqueta a dus scorul la 4-0 în minutul 36.

Cu un avantaj liniștitor încă din prima repriză, sud-americanii n-au mai forțat în partea secundă. Sud-coreenii au fost cei care au închis tabela, în minutul 76, cu un șut superb din afara careului expediat de Paik Seung-Ho.

Brazilia s-a calificat, astfel, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, unde vor întâlni Croația. Dacă vor reuși să treacă, sud-americanii se vor duela în semifinală cu învingătoarea dintre Olanda și Argentina.