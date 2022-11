Esteghlal FC, câştigătoarea Supercupei Iranului, a refuzat să se bucure de trofeu, miercuri, în semn de susţinere a protestelor declanşate în ţară după moartea Mahsei Amini, relatează Le Figaro.

Esteghlal a câştigat Supercupa învingând cu scorul de 1-0 echipa Nassaji Mazandaran.

După înmânarea trofeului, căpitanul echipei l-a ridicat deasupra capului, iar colegii săi au rămas nemişcaţi şi sobri lângă el.

“Nu vom sărbători, nu suntem fericiţi”, a explicat preşedintele clubului, Ali Fathollahzadeh.

Jucătorii s-au comportat astfel pentru a susţine manifestaţiile din Iran din ultima perioadă.

Mahsa Amini, kurdă iraniană în vârstă de 22 de ani, a murit la 16 septembrie, la trei zile după arestarea la Teheran de către poliţia moravurilor care i-a reproşat că a încălcat codul vestimentar strict în Republica islamică, care impune în special purtarea vălului pentru femei.

Moartea ei a declanşat un val de contestări fără precedent de trei ani, care au loc în toată ţara.

