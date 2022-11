În ultimele luni, Maguire a fost subiect de glume pe rețelele de socializare pentru gafele repetate pe care le-a făcut în tricoul lui Manchester United. De când Erik ten Hag a preluat echipa, fundașul englez nu a primit la fel de multe șanse în tricoul ”diavolilor”.Cu toate acesta, fundașul a fost convocat de Gareth Southgate pentru acest turneu final.

Câțiva fani iranieni au venit la stadion cu bannere dedicate lui Maguire ”It's not coming home because of Harry Maguire”, adică ”Nu va veni acasă din cauza lui Harry Maguire”, a fost doar unul dintre mesajele afișate de suporteri, aluzie la sloganul englezilor înainte de turneele finale.

Harry Maguire a bifat 48 de selecții la naționala Angliei, pentru care a înscris de șapte ori. Site-urile de specialitate l-au evaluat pe fundașul englez la 30 de milioane de euro.

Lotul Angliei pentru CM 2022

Selecționer - Gareth Southgate

Portari - Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Fundași - Harry Maguire (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United)

Mijlocași - Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount, Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City)

Atacanți - James Maddison (Leicester), Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle), Marcus Rashford (Manchester United)