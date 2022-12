Fotoreporterii agenției de presă IMAGO l-au surprins pe Cristiano Ronaldo în mai multe ipostaze în timpul primei reprize a partidei Portugalia - Maroc.

Lăsat de Fernando Santos pentru a doua oară pe banca de rezerve după confruntarea din optimi, atacantul în vârstă de 37 de ani a încercat să-și mascheze amărăciunea pricinuită de hotărârea reputatului selecționer.

Cristiano Ronaldo a intonat imnul alături de colegii săi și a făcut un gest discret, dar sugestiv, după ce reprezentativa condusă din teren de Zyech a deschis scorul.

Maroc conduce echipa Portugalia cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc sâmbătă, pe Al Thumama Stadium din Doha, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Youssef En-Nesyri a deschis scorul în min. 42, cu o lovitură de cap, la o ieşire greşită a portarului Diogo Costa.

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo is on the bench for Portugal's World Cup quarterfinal vs. Morocco ???? pic.twitter.com/JjVpWWxlWi