Franța s-a văzut condusă la pauză cu 2-0, grație golurilor lui Lionel Messi (minutul 23, penalty), respectiv Angel Di Maria (minutul 36), care au dat peste cap apărarea „Cocoșului galic”.

În acest sens, selecționerul Franței, Didier Deschamps, nu a mai avut răbdare să aștepte fluierul final al primei reprize și a făcut două schimbări, care au anunțat în mod indirect criza naționalei în marea finală.

Olivier Giroud și Ousmane Dembele au părăsit suprafața terenului în minutul 41, fiind înlocuiți cu Marcus Thuram, respectiv Randal Kolo Muani. În atac, Franța nu a arătat grozav în prima parte și sunt departe de forma obișnuită de la Mondialul din Qatar.

Huge decision that by Descamps. Needs to change the course of the game but with 3 mins to go until half time? Dembele I get but Giroud?