Concluziile selecționerului Serbiei după ce naționala a fost eliminată de la Mondial fără să câștige vreun meci 

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Serbiei, Dragan Stojkovic, s-a arătat nemulţumit de faptul că echipa sa a primit două goluri foarte uşor, în meciul pierdut cu Elveţia (2-3), vineri seara, în ultima partidă a Grupei G, scrie Reuters.

„Când pierzi jocul, bineînţeles că ne gândim la greşeli făcute în linia defensivă, dar noi jucăm ca o echipă, ca un întreg. Am revenit de la 0-1, am făcut chiar 2-1, dar apoi am primit nepermis de uşor două goluri care ne-au dat peste cap, elveţienii au profitat de demoralizarea noastră. Astfel de lucruri, la un asemenea nivel, nu sunt permise.



Pe viitor va trebui să rezolvăm aceste probleme. Totuşi, ţinând cont de ce probleme am avut de când am sosit în Qatar, mă refer la accidentările din lot la jucători-cheie, nu ştiu dacă puteam face mai mult. Băieţii au făcut tot posibilul, dar din păcate nu a fost suficient”, a spus Stojkovic.

Selecţionata Elveţiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din 2022, după ce a învins Serbia cu scorul de 3-2 (2-2), vineri seara, pe Stadium 974 din Doha, în ultimul său meci din Grupa G.

Serbia a părăsit CM 2022 din Qatar fără nicio victorie şi doar cu un singur punct. Serbia nu a trecut niciodată de faza grupelor la o Cupă Mondială.

